Стартовал прием заявок на участие в 28-м Суздальском фестивале анимационного кино

Стартовал прием заявок на участие в XXVIII Открытом российском фестивале анимационного кино, который состоится в Суздале Владимирской области с 15 по 20 марта 2023 года в формате делового форума. Параллельно зрители смогут увидеть новые мультфильмы и трансляцию мероприятий в прямом эфире на платформе Suzdalfest.online
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заявку на участие может правообладатель или его представитель с 14 ноября до 14 декабря включительно, уточняет пресс-служба смотра.
В конкурсную программу принимаются самые новые работы: авторские фильмы, полнометражные и сериальные проекты, реклама. Также пройдут уже ставшие традиционными конкурсы заставки и плаката.
В рамках фестиваля уже в четырнадцатый раз состоится конгресс, участники которого смогут принять участие в рабочих встречах, круглых столах, дискуссиях и неформальном общении. Темой грядущего смотра станет латерна магика — волшебный фонарь, послуживший прообразом публичного показа, передачи изображения до изобретения фотографии и кинематографа.
В 2022-м у аниматоров появился свой официальный профессиональный праздник, и в этом же году российская мультипликация отмечает юбилей – 110 лет. Точкой отсчета является первый публичный показ первого отечественного мультфильма «Прекрасная Люканида» в 1912-м.
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