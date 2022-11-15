Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стартовал прием заявок на участие в 28-м Суздальском фестивале анимационного кино

15 ноября
2022 год

Новости кино >>
15 ноября 2022
Стартовал прием заявок на участие в XXVIII Открытом российском фестивале анимационного кино, который состоится в Суздале Владимирской области с 15 по 20 марта 2023 года в формате делового форума. Параллельно зрители смогут увидеть новые мультфильмы и трансляцию мероприятий в прямом эфире на платформе Suzdalfest.online. Подать заявку на участие может правообладатель или его представитель с 14 ноября до 14 декабря включительно, уточняет пресс-служба смотра.

В конкурсную программу принимаются самые новые работы: авторские фильмы, полнометражные и сериальные проекты, реклама. Также пройдут уже ставшие традиционными конкурсы заставки и плаката.

Стартовал прием заявок на участие в 28-м Суздальском фестивале анимационного кино
фото: suzdalfest.ru

В рамках фестиваля уже в четырнадцатый раз состоится конгресс, участники которого смогут принять участие в рабочих встречах, круглых столах, дискуссиях и неформальном общении. Темой грядущего смотра станет латерна магика — волшебный фонарь, послуживший прообразом публичного показа, передачи изображения до изобретения фотографии и кинематографа.

В 2022-м у аниматоров появился свой официальный профессиональный праздник, и в этом же году российская мультипликация отмечает юбилей – 110 лет. Точкой отсчета является первый публичный показ первого отечественного мультфильма «Прекрасная Люканида» в 1912-м.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Суздальский фестиваль анимационного кино объявил даты проведения
«Синий лев» Зои Трофимовой признан лучшим мультфильмом Суздальского фестиваля анимационного кино
Стартовал прием заявок на XXVII Суздальский фестиваль анимационного кино
«Нос, или Заговор "не таких"» удостоен гран-при Суздальского фестиваля анимационного кино
В конкурс Суздальского фестиваля вошли «Конь Юлий и большие скачки» и «Нос, или Заговор "не таких"»
Суздальский фестиваль пройдет весной в гибридном формате
Стартовал приём заявок на участие в XXVI Суздальском фестивале анимационного кино
Лучшим мультфильмом Суздальского фестиваля стала «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера
Мультфильмы Бронзита, Свирского и Геллера покажут на Суздальском фестивале
Игорь Ковалёв и Алексей Попогребский включены в жюри Суздальского фестиваля анимационного кино
Фестиваль анимационного кино в Суздале начал прием заявок
Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм про эмиграцию
Объявлена программа фестиваля анимационного кино в Суздале
Поиск по меткам
Суздальский фестиваль

анонс

Скорбим

Александр Сайко
13 ноября ушёл из жизни актёр Александр Сайко.
Николай Поляков
12 ноября ушёл из жизни актёр Николай Поляков.
Велта Скурстене
12 ноября ушла из жизни актриса Велта Скурстене.
Александр Латушко
12 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Александр Латушко.

День рождения >>

Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Артур Литвинов
Нина Лощинина
Надежда Лумпова
Александр Пашков
Леонардас Победоносцевас
Ирина Сенотова
Янош Гёрбе
Беверли Д'Анджело
Гжегож Даменцкий
Яфет Котто
Виржини Ледуайен
Джонни Ли Миллер
Сэм Уотерстон
все родившиеся 15 ноября >>

Афиша кино >>

Вокзал для двоих
мелодрама
СССР, 1982
Чёрная орхидея
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, США, Франция, 2006
Жанна
мелодрама
Россия, 2022
1000 дешёвых зажигалок
драма, молодежный фильм
Россия, 2022
Рассвет застилает глаза
мистика, фильм ужасов
Германия, 2021
Эмили
романтический байопик
Великобритания, 2022
Дурной глаз
мистика, триллер
Ирландия, Филиппины, 2022
Переправа
Россия, 2022
Подстава
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Хищник из бездны
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Гриша Субботин
комедия
Россия, 2022
Должник
комедия, криминальный фильм
Казахстан, 2022
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру в Telegram