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В «Художественном» пройдет ретроспектива «Годар. Навсегда»

15 ноября
2022 год

Новости кино >>
15 ноября 2022
С 25 по 29 ноября в столичном «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара «Годар. Навсегда». Согласно пресс-службе кинотеатра, серия показов состоит из пяти картин выдающегося французского режиссера, отобранных программным директором «Художественного» Стасом Тыркиным.

В «Художественном» пройдет ретроспектива «Годар. Навсегда»
фото: пресс-служба кинотеатра «Художественный»

В программе собраны фильмы Годара из разных этапов его творчества: начиная с картины «На последнем дыхании», изменившей историю кинематографа, до ленты «Имя Кармен» из позднего периода. Также можно будет посмотреть «Маленького солдата» и «Безумного Пьеро», а откроется ретроспектива 25 ноября «Презрением».

По словам Стаса Тыркина, «Жан-Люк Годар изменил историю кино, он не раз и не два изобрел его заново. Уже после выхода его дебютного фильма "На последнем дыхании" кино не было прежним: оно вышло из студии на улицу, стало отражать реальную жизнь. В нашей небольшой ретроспективе-посвящении великому изобретателю кино мы обозначим этапы творчества одного из самых значительных режиссеров ХХ века, на протяжении своей карьеры снимавшего очень разные фильмы. Влияние Годара огромно, как и его наследие, и наш небольшой оммаж может стать первым шагом по его популяризации в кругу молодых зрителей».
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