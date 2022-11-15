В «Художественном» пройдет ретроспектива «Годар. Навсегда»

С 25 по 29 ноября в столичном «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара «Годар. Навсегда». Согласно пресс-службе кинотеатра, серия показов состоит из пяти картин выдающегося французского режиссера, отобранных программным директором «Художественного» Стасом Тыркиным.
По словам Стаса Тыркина, «Жан-Люк Годар изменил историю кино, он не раз и не два изобрел его заново. Уже после выхода его дебютного фильма "На последнем дыхании" кино не было прежним: оно вышло из студии на улицу, стало отражать реальную жизнь. В нашей небольшой ретроспективе-посвящении великому изобретателю кино мы обозначим этапы творчества одного из самых значительных режиссеров ХХ века, на протяжении своей карьеры снимавшего очень разные фильмы. Влияние Годара огромно, как и его наследие, и наш небольшой оммаж может стать первым шагом по его популяризации в кругу молодых зрителей».
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