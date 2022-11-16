Андрей Бурковский робеет перед начальством в эксклюзивном фрагменте комедии «Я на перемотке!»

анонс

15 ноября В «Художественном» пройдет ретроспектива «Годар. Навсегда» С 25 по 29 ноября в кинотеатре покажут фильмы «На последнем дыхании», «Презрение», «Маленький солдат», «Безумный Пьеро» и «Имя Кармен»

15 ноября Стартовал прием заявок на участие в 28-м Суздальском фестивале анимационного кино Смотр состоится с 15 по 20 марта 2023 года

15 ноября Фильмы Константинопольского, Федорченко, Шамирова и Твердовского включены в программу фестиваля «Зимний» Объявлена основная конкурсная программа российского смотра авторского кино, который пройдет в Москве с 2 по 8 декабря