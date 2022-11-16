Андрей Бурковский робеет перед начальством в эксклюзивном фрагменте комедии «Я на перемотке!»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок фантастической комедии «Я на перемотке!
» с Андреем Бурковским
в главной роли. Режиссерское кресло занял Никита Владимиров
, постановщик «Родителей строгого режима
».
По сюжету Максим так занят на работе, пытаясь все успеть и не подвести начальство, что не замечает самых важных вещей в своей жизни. В годовщину знакомства с любимой девушкой Сашей, после случайной ссоры с необычной таксисткой Тамарой Петровной, у Максима начинают происходить совершенно необъяснимые события. Герою предстоит прожить свою жизнь на перемотке.
На съемках компанию Бурковскому составили Ксения Теплова
, Ирина Пегова
, Фёдор Лавров
, Татьяна Догилева
, Сергей Барковский
и Наталия Фиссон
.
«Мир, который мы видим на экране, реален, узнаваем, но художественно преобразован с помощью определенных цветов и определенной стилистики объектов, которые наполняют эту историю. Нам хотелось, чтобы зритель, с одной стороны, не подумал, что его уводят в какую-то сюрреалистическую дичь, а с другой стороны, чтобы эта реальность была чуть больше раскрашена, чем наша обычная жизнь, так как нам иногда не хватает солнца и красок, и от этого мы частенько ходим грустные, бледные
», — рассказал Никита Владимиров.
«Я на перемотке!» в прокате с 17 ноября.
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