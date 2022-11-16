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Деконструкция «Аттила-завоеватель»
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Тимофей Трибунцев и Сергей Марин расследуют убийства доносчиков на фоне восстания декабристов

16 ноября
2022 год

Новости кино >>
16 ноября 2022

Стартовали съемки детективного сериала «Цербер», действие которого развернется зимой 1826 года в Санкт-Петербурге на фоне восстания декабристов. О запуске проекта сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Тимофей Трибунцев и Сергей Марин расследуют убийства доносчиков на фоне восстания декабристов
фото: Пресс-служба PREMIER

После подавления выступлений на Сенатской площади, следственная комиссия начинает поиск участников восстания. Некоторые из них попадаются властям из-за доносчиков. Неожиданно в Петербурге происходит серия жестоких убийств: жертвами становятся те, кто донесли на декабристов. Возле тел убитых неизменно остается листок со строками из стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. За расследование дела берутся московский сыщик (Тимофей Трибунцев) и освобожденный из под ареста дворянин Александр Бошняк (Сергей Марин).

В проекте также заняты Александр Горбатов, Евгений Цыганов, Дмитрий Ульянов, Кирилл Кяро, Вера Колесникова и другие. Режиссерское кресло занял Владимир ЩегольковВезёт»).
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Тимофей Трибунцев и Сергей Марин расследуют убийства доносчиков на фоне восстания декабристов фотографии
Тимофей Трибунцев и Сергей Марин расследуют убийства доносчиков на фоне восстания декабристов фотографии
Тимофей Трибунцев и Сергей Марин расследуют убийства доносчиков на фоне восстания декабристов фотографии
Тимофей Трибунцев и Сергей Марин расследуют убийства доносчиков на фоне восстания декабристов фотографии
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