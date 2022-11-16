Ольга Лерман проехала на велосипеде от Москвы до Магадана

На Байкале завершились съемки комедийного роуд-муви «Поехавшая» с Ольгой Лерман в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», которая выпустит картину в прокат в 2023 году.
В основе сюжета — велосипедное путешествие по России, от Москвы до Магадана. Вместе со своей таксой главная героиня Аня проедет более 10 тысяч км по самым красивым дорогам нашей страны, чтобы найти себя, обрести свободу и большую любовь. Фильм снят по мотивам книги «А чего дома сидеть», основанной на реальной истории Ани Смолиной.
«Роуд-муви — один из самых сложных жанров, которые вообще есть, потому что он абсолютно неуправляем и требует внутреннего спокойствия. Мы зависим от всего: от времени суток, погоды, особенно осадков, и, конечно, от людей. В один миг все может пойти не по плану, но иногда кино от этого даже выигрывает. Одна из смен «Поехавшей» на Байкале была очень жестокой. Местный шквалистый ветер, который обычно уносит лодки, коров и даже дома, сдул почти всю натурную декорацию фестиваля «Байкал Фест». Но при этом в кадре смотрелся как нежный бриз, романтично развевающиеся волосы героев. Нам удивительным образом удалось найти огромное количество уникальных локаций, о которых не напишут в интернете», — рассказал режиссер проекта Антон Маслов («Вампиры средней полосы»).
«Съемки "Поехавшей" были по-настоящему приключенческие! Большая часть снята не в Москве, а в экспедиции. Причем основную часть маршрута мы преодолевали на велосипедах — получится настоящий экстрим, для меня многое впервые. Вокруг невероятно красивые виды. Особенно мне запомнился остров Ольхон, очень мощная энергетическая сила в кадре», — отметил Хориняк.
Съемки проходили в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Башкирии, на Алтае и Байкале. За время работы команда успела поработать в абсолютно разных погодных условиях — от +35°C градусов на старте съемок до температуры ближе к 0°C к их окончанию.
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