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Операторы фильмов «Петровы в гриппе», «Медея» и «Майор Гром» номинированы на премию «Белый квадрат»

16 ноября
2022 год

Новости кино >>
16 ноября 2022
XVIII Церемония вручения Премии операторского искусства «Белый квадрат» состоится 30 ноября в Центральном Доме Актера, сообщают организаторы.

Операторы фильмов «Петровы в гриппе», «Медея» и «Майор Гром» номинированы на премию «Белый квадрат»
фото: К/ф «Петровы в гриппе»

Премия присуждается за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме 2021 года. В числе претендентов на победу — Денис Аларкон-РамиресБывшая»), Максим ЖуковМайор Гром. Чумной Доктор»), Александр ИльховскийМедея») и Владислав Опельянц, номинированный сразу за две картины — «Петровы в гриппе» и «Уроки фарси».

В этом году в состав жюри вошли актер, режиссер и продюсер Константин Хабенский, кинооператоры Александр Носовский и Мария Соловьева, режиссер Петр Буслов, киновед Ольга Рейзен и художник Сергей Февралев. Председатель жюри – кинооператор и постановщик Сергей Трофимов.

Победитель в специальной номинации премии имени Сергея Урусевского «За вклад в операторское искусство» 2022 года уже выбран – им стал заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ, лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотой Орел» Владимир Климов, известный своими работами в фильмах «Взлет», «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», «Яды, или Всемирная история отравлений», «Ленинград».
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персоны
Денис Аларкон-РамиресПётр БусловМаксим ЖуковАлександр ИльховскийВладимир КлимовАлександр НосовскийВладислав ОпельянцМария СоловьеваСергей ТрофимовСергей ФевралёвКонстантин Хабенский
фильмы
БывшаяВзлётДвадцать шесть дней из жизни ДостоевскогоЛенинградМайор Гром: Чумной докторМедеяПетровы в гриппеУроки фарсиЯды, или Всемирная история отравлений

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