Операторы фильмов «Петровы в гриппе», «Медея» и «Майор Гром» номинированы на премию «Белый квадрат»

XVIII Церемония вручения Премии операторского искусства «Белый квадрат» состоится 30 ноября в Центральном Доме Актера, сообщают организаторы.
фото: К/ф «Петровы в гриппе»
Премия присуждается за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме 2021 года. В числе претендентов на победу — Денис Аларкон-Рамирес
(«Бывшая
»), Максим Жуков
(«Майор Гром. Чумной Доктор
»), Александр Ильховский
(«Медея
») и Владислав Опельянц
, номинированный сразу за две картины — «Петровы в гриппе
» и «Уроки фарси
».
В этом году в состав жюри вошли актер, режиссер и продюсер Константин Хабенский
, кинооператоры Александр Носовский
и Мария Соловьева
, режиссер Петр Буслов
, киновед Ольга Рейзен и художник Сергей Февралев
. Председатель жюри – кинооператор и постановщик Сергей Трофимов
.
Победитель в специальной номинации премии имени Сергея Урусевского «За вклад в операторское искусство» 2022 года уже выбран – им стал заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ, лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотой Орел» Владимир Климов
, известный своими работами в фильмах «Взлет
», «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
», «Яды, или Всемирная история отравлений
», «Ленинград
».
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