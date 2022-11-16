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Фрэнк Грилло изобретает легендарный суперкар в фильме «Ламборгини: человек-легенда»

16 ноября
2022 год

Новости кино >>
16 ноября 2022
В сети появился трейлер фильма «Ламборгини: человек-легенда», где снялись Фрэнк Грилло, Гэбриел Бирн и Мира Сорвино. За режиссуру отвечал Роберт Мореско, обладатель премии «Оскар» за сценарий фильма «Столкновение».



«Ламборгини: человек-легенда» — это история самого дерзкого стартапа в мире суперкаров. Путь страсти, проб и ошибок Ферруччо Ламборгини и его превращения из сына фермера, мастерившего тракторы, в создателя легендарной машины, бросившего вызов самому Энцо Феррари.

Фрэнк Грилло изобретает легендарный суперкар в фильме «Ламборгини: человек-легенда»

«Рассказывая историю Ламборгини, я пытался изучить и понять его внутренний мир: что заставило его гнаться за мечтой и какова цена погони за ней, что за путь ему пришлось проделать. Как работает разум гения? Это сложный вопрос, который нам пришлось исследовать во время написания сценария. Нам было нужно проникнуть в разум и сердце легендарного Ламборгини. Понять, как он мог видеть вещи, непонятные большинству из нас и опережать свое время», — отметил режиссер Роберт Мореско.

«Ламборгини: человек-легенда» в прокате с 24 ноября.
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Ламборгини: Человек-легенда

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Фрэнк Грилло изобретает легендарный суперкар в фильме «Ламборгини: человек-легенда» фотографии
Фрэнк Грилло изобретает легендарный суперкар в фильме «Ламборгини: человек-легенда» фотографии
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