Фрэнк Грилло изобретает легендарный суперкар в фильме «Ламборгини: человек-легенда»

В сети появился трейлер фильма «Ламборгини: человек-легенда
», где снялись Фрэнк Грилло
, Гэбриел Бирн
и Мира Сорвино
. За режиссуру отвечал Роберт Мореско
, обладатель премии «Оскар» за сценарий фильма «Столкновение
».
«Ламборгини: человек-легенда» — это история самого дерзкого стартапа в мире суперкаров. Путь страсти, проб и ошибок Ферруччо Ламборгини и его превращения из сына фермера, мастерившего тракторы, в создателя легендарной машины, бросившего вызов самому Энцо Феррари.
«Рассказывая историю Ламборгини, я пытался изучить и понять его внутренний мир: что заставило его гнаться за мечтой и какова цена погони за ней, что за путь ему пришлось проделать. Как работает разум гения? Это сложный вопрос, который нам пришлось исследовать во время написания сценария. Нам было нужно проникнуть в разум и сердце легендарного Ламборгини. Понять, как он мог видеть вещи, непонятные большинству из нас и опережать свое время
», — отметил режиссер Роберт Мореско.
«Ламборгини: человек-легенда» в прокате с 24 ноября.
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