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Объявлены результаты конкурса для будущих шоураннеров «5 пилотов для Okko»

16 ноября
2022 год

Новости кино >>
16 ноября 2022
Объявлены результаты конкурса для будущих шоураннеров «5 пилотов для Okko». Из 875 заявок было отобрано 10 финалистов, которых ждет бесплатное обучение с кураторами курса Евгением Никишовым и Валерием Федоровичем — продюсерами, соучредителями независимой киностудии «Место силы» и сооснователями киношколы «Студия 24», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Объявлены результаты конкурса для будущих шоураннеров «5 пилотов для Okko»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В список финалистов вошли Евгений Баранов, Инкар Есмагамбетова, Юлиана Закревская, Мария Кац, Антон Риваль, Анна-Лиза Техменева, Дмитрий Юшков, Рамиль Карипов, Иван Милов и Полина Синева. Участники курса будут учиться и работать над сценариями с декабря по апрель. Обучение построено на практике режиссуры, драматургии и организации производства сериала – навыках, отличающих шоураннера от автора идеи. Пятеро лучших получат финансирование на съемки пилотов для Okko.

«В рамках проекта мы хотели поработать с теми людьми, кто готов максимально откровенно рассказать очень личную для себя историю. Неважно в каком жанре. Главное, чтобы в этой истории был уникальный взгляд автора и сублимация его персонального жизненного опыта. Мы говорили всем, с кем общались после прочтения, что выбираем не заявки, а людей. И это правда», — отметил Евгений Никишов.
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