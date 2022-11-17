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Скажите «Сыр!»: в Японии показали новых «Тома и Джерри» — очаровательных, но непримиримых

17 ноября
2022 год

Новости кино >>
17 ноября 2022
Телеканал Cartoon Network Japan совместно с кинокомпанией Warner Bros. Japan показал коротенькую аниме-адаптацию культового американского мультсериала «Том и Джерри». Классику перекраивала студия Loft (помогали рисовать задники в «Наруто: Ураганные хроники», «Невесте чародея» и «Проделках Сакуры»).


Поскольку желтый продукт с дырками — любимое лакомство озорного мышонка, показ приурочили ко Дню сыра в Японии. Этот национальный праздник ежегодно отмечают 11 ноября вот уже 30 лет. Планируется ли продолжение сериала, или студия ограничится двумя сериями, пока не известно.

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Новая экранизация умилительна и менее кровожадна, хотя по-прежнему построена на противостоянии и членовредительстве. Задиристый тиби-кот преследует няшного Джерри и его племянника Таффи: звери паясничают, попадают в комичные ситуации, но в финале мирно похихикивают друг над другом.

Скажите «Сыр!»: в Японии показали новых «Тома и Джерри» — очаровательных, но непримиримых

Оригинальный сериал «Том и Джерри» семь раз удостаивался «Оскара» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Пилотная серия «Кот получает пинка», созданная американскими мультипликаторами Уильямом Ханна и Джозефом Барбера, вышла на экраны в 1940 году.
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фотографии >>
Скажите «Сыр!»: в Японии показали новых «Тома и Джерри» — очаровательных, но непримиримых фотографии
Скажите «Сыр!»: в Японии показали новых «Тома и Джерри» — очаровательных, но непримиримых фотографии
Скажите «Сыр!»: в Японии показали новых «Тома и Джерри» — очаровательных, но непримиримых фотографии
Скажите «Сыр!»: в Японии показали новых «Тома и Джерри» — очаровательных, но непримиримых фотографии
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