Скажите «Сыр!»: в Японии показали новых «Тома и Джерри» — очаровательных, но непримиримых

Поскольку желтый продукт с дырками — любимое лакомство озорного мышонка, показ приурочили ко Дню сыра в Японии. Этот национальный праздник ежегодно отмечают 11 ноября вот уже 30 лет. Планируется ли продолжение сериала, или студия ограничится двумя сериями, пока не известно.
ЧитатьБольше аниме-животных в «Выдающихся зверях»
Новая экранизация умилительна и менее кровожадна, хотя по-прежнему построена на противостоянии и членовредительстве. Задиристый тиби-кот преследует няшного Джерри и его племянника Таффи: звери паясничают, попадают в комичные ситуации, но в финале мирно похихикивают друг над другом.
Оригинальный сериал «Том и Джерри» семь раз удостаивался «Оскара» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Пилотная серия «Кот получает пинка», созданная американскими мультипликаторами Уильямом Ханна и Джозефом Барбера, вышла на экраны в 1940 году.
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