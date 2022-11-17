Премьера «Замерзших» с Быстровым и Трониной состоится 1 декабря

По сюжету полиция находит обледенелый труп голой женщины на окраине северного городка – это жена старшего следователя Евгения (Артем Быстров). Впав в ярость и не заботясь о законности методов, герой начинает настоящую охоту за убийцей. Влюбленная в него напарница пытается подавить в герое жажду мести, но тот не принимает помощь. В итоге убийства в городке продолжаются, Евгения отстраняют от службы, его приемный сын-подросток отворачивается от него после смерти мамы, и единственным человеком, который сочувствует герою, оказывается работник морга Митя (Владимир Канухин), страдающий галлюцинациями. Ужасное происшествие, случившееся в прошлом, также ввергает Митю в пучину саморазрушения. Вместе герои исследуют темные стороны своих личностей, чтобы в итоге понять – к чему приводит выбор мести, а не жизни.
фото: Пресс-служба Okko
«Для меня «Замерзшие» – очень важный и яркий проект, в котором все сошлось – история, характеры, образы, ритм. В нем есть и мое личное, и зрительское начало. Это история не просто мести, это история разрушения личности и возрождения человека», — отметил Адильхан Ержанов.
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