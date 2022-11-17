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«Вампиры средней полосы» вернутся со вторым сезоном 13 декабря

17 ноября
2022 год

Новости кино >>
17 ноября 2022
Премьера второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» состоится 13 декабря на START. К своим ролям в проекте вернутся Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Дмитрий Чеботарев, Ольга Медынич и Дмитрий Лысенков, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Вампиры средней полосы» вернутся со вторым сезоном 13 декабря
фото: Пресс-служба START

В продолжении сериала семье вампиров во главе с дедом Славой предстоит сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и ужиться с новым Хранителем. Лето в Смоленске действительно приготовило героям немало испытаний. А для съемочной группы испытанием оказалась аномально жаркая погода.

«Если на съемках первого сезона мы мерзли, то на втором – изнывали от жары. Как-то раз мы выехали в огромное пустое поле, чтобы снимать реконструкцию. Отсняли первую сцену и вымотались страшно. Мечтали, чтобы случилось чудо, и аномально жаркая погода сбавила градус. И тут на авансцену вышел Юрий Николаевич Стоянов, раздетый практически до портков, поднял руки к небу и начал призывать тучи. И что вы думаете? Небеса разверзлись и пошел часовой дождь. Все промокли, но получили кайф и следующую сцену мы снимали уже в приятной прохладе», – вспоминает автор идеи и шоураннер Алексей Акимов.

«Вампиры средней полосы» вернутся со вторым сезоном 13 декабря
фото: Пресс-служба START

Самому Стоянову, исполнившему роль первородного вампира деда Славы, на съемках второго сезона удалось не только призвать дождь, но и пострелять, пофехтовать. Поскольку актер является мастером спорта по фехтованию на саблях, то никаких дополнительных тренировок не потребовалось.

«Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актерским возрастом. Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперед волосы, убрать от себя руки гримеров – на мне нет ни грамма грима – и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Все!» – смеется актер.

Стоянов отмечает, что во втором сезоне история станет жестче и тревожнее, а угроза выживанию рода Святослава Вернидубовича — серьезнее. Поможет ли вампирскому семейству подполковник Андрей Усачев, герой Андрея Соколова, или, наоборот, усложнит и без того непростую жизнь, зрители узнают совсем скоро.

«Вампиры средней полосы» вернутся со вторым сезоном 13 декабря
фото: Пресс-служба START

«С Ольгой происходит все, что только может произойти с женщиной. Во-первых, она – беременный вампир. Она абсолютно потеряна морально, и ей очень плохо физически, она просто не понимает, что происходит с ее телом. Во-вторых, она привыкла все контролировать, привыкла быть главной, а тут ее лишили уверенности, силы и свободы», – рассказывает Ольга Медынич, исполнившая роль графини Ольги Анваровны.

Дмитрий Чеботарев, который играет роль музыканта Сергея Барановского, возлюбленного Ольги, признается, что второй сезон исполнил его мечту спеть перед живой аудиторией. «Мне немного позволили побыть рок-звездой, это круто! Сначала мы записали песни в студии, а потом я вышел на сцену в клубе "Гластонберри", и актеры массовых сцен давали такой живой фидбек, это очень заряжало энергетически. Этот сезон, в отличие от предыдущего, позволяет показать моего героя более объемно, потому что тяжело раскрыть персонажа, который 80% экранного времени лежит то в больнице, то на обеденном столе», — отмечает артист.

Главная песня рок-концерта – лирический трек «Вверх», посвящение Барановского Ольге, которое звучит под аккомпанемент «Денатурата»: группа с таким названием в свое время была у шоураннера «Вампиров» Алексея Акимова. Он же написал слова для песни, а также для второго трека под названием «Оскал». Мелодия родилась в соавторстве с композитором сериала Денисом Воронцовым, который отвечает за музыку в двух сезонах.

«Вампиры средней полосы» вернутся со вторым сезоном 13 декабря
фото: Пресс-служба START

Герой Дмитрия Лысенкова, новый главный Хранитель, тоже раскроется для зрителей: «В конце первого сезона Костик получает большую власть, совершенно к ней не готовый. Я предполагал, по какой линии может развиваться этот персонаж, но в сценарии оказались неожиданные повороты, которым удалось меня удивить. Я старался сделать эту роль о том, насколько удается или не удается оставаться человеком, оказавшись при власти».

Татьяна Догилева, сыгравшая предыдущую Хранительницу, также появится в новом сезоне. А еще зрители смогут увидеть Хранительницу в молодости — в исполнении дочери Догилевой, Екатерины Ланн.
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«Вампиры средней полосы» вернутся со вторым сезоном 13 декабря фотографии
«Вампиры средней полосы» вернутся со вторым сезоном 13 декабря фотографии
«Вампиры средней полосы» вернутся со вторым сезоном 13 декабря фотографии
«Вампиры средней полосы» вернутся со вторым сезоном 13 декабря фотографии
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