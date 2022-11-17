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Александр Акопов возглавит телеканал СТС

17 ноября
2022 год

Новости кино >>
17 ноября 2022
Александр Акопов назначен заместителем генерального директора Национальной Медиа Группы по развлекательному вещанию и генеральным директором телеканала СТС. Он сменит на этом посту Вячеслава Муругова, который принял решение покинуть компанию. Назначение вступает в силу 23 ноября, сообщает пресс-служба НМГ.

Александр Акопов возглавит телеканал СТС
фото: Даниил Прокофьев / Высшая школа экономики

В новой должности Александр Акопов будет отвечать за развитие и повышение операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, онлайн-сервиса more.tv, а также собственное производство развлекательного контента холдинга.

«Присоединение к команде НМГ – это большая честь, но также и вызов для меня. Перед высококонкурентным российским медиарынком стоят масштабные задачи по созданию контента, его дистрибуции и монетизации в новых условиях. В то же время в развлекательном сегменте холдинга сформирована одна их самых сильных команд на рынке, и я рад стать ее частью», – отметил Акопов.

В разное время Александр Акопов был директором продюсерского центра ВГТРК, гендиректор телеканала «Россия-1», управлял созданными им с партнерами продюсерской компанией «Амедиа» и студийным комплексом «Киностудия Амедиа», онлайн-сервисом «Амедиатека», а также продюсерской компанией «Студия Космос». В качестве продюсера разработал и выпустил более 100 телевизионных программ и сериалов, в числе которых «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Кто в доме хозяин?», «Татьянин день», «Закрытая школа», «Доктор Преображенский». В 2021 году создал и возглавил Институт кино НИУ «Высшая школа экономики», открывший подготовку актеров, сценаристов, режиссеров и продюсеров по программам бакалавриата и магистратуры.
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