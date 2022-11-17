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Второй сезон «Игры на выживание» покажут на ТНТ

17 ноября
2022 год

Новости кино >>
17 ноября 2022
Телепремьера второго сезона «Игры на выживание» состоится 28 ноября на ТНТ. За режиссуру проекта вновь отвечал Карен Оганесян, а главные роли исполнили Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин, Анна Зайкова, Андрей Чадов, Денис Котов, Кристина Ра и Никита Плащевский, сообщает пресс-служба телеканала.

Второй сезон «Игры на выживание» покажут на ТНТ

В первом сезоне реалити-шоу «Выживший» обещало приз в миллион евро одному из 16 его участников, заброшенных в мрачную и холодную тайгу. В итоге, преодолев массу испытаний, поражающих своей жестокостью, погибли все, кроме фотографа Николая Субботы (Веревочкин). В начале второго сезона он выкладывает в интернет разоблачающие видео с целью доказать, что участники стали жертвами чьего-то больного воображения, однако ему никто не верит, и ровно через год продюсеры «Выжившего» снова объявляют набор. Ведет шоу все тот же Игорь Верник, он делит новичков на две команды: родственников погибших в прошлом сезоне участников, которые приехали почтить их память и разобраться, что произошло на шоу, и полноценных новобранцев.

Второй сезон «Игры на выживание» сконцентрируется не только на опасных для жизни испытаниях, которые будут проходить в раскаленной солнцем пустыне, но и приоткроет завесу тайны над тем, кто находится за кадром «Выжившего».

«Я точно могу сказать, что этот сезон будет умнее, интриг в нём тоже будет больше. "Игра" выбрала несколько иной тип повествования, она сама решает, какой она будет, а мы лишь следуем за ней. Я надеюсь, что зрителям понравится эта трансформация. Если даже кому-то поначалу будет непривычно, к концу сезона все оценят этот ход», — отметил Карен Оганесян.

Онлайн-релиз сериала состоялся в начале октября на платформе PREMIER, где все эпизоды уже доступны для просмотра.
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