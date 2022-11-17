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Звезда корейского кино Ли Сон Мин сыграл старика-мстителя на 30 лет старше себя

17 ноября
2022 год

Новости кино >>
17 ноября 2022
1 декабря кинопрокатная компания Про:взгляд выпускает в прокат главный южнокорейский хит года, фильм «Помнить». Это безудержный стильный экшн про неудержимую месть и про безупречную мужскую дружбу от команды, создающей хиты для Netflix и уже подарившей миру «Поезд в Пусан», «Служанка» и многие другие картины. В главных ролях корейская звезда Ли Сон Мин и супер-звезда дорам Нам Джу Хёк.



Ли Сон Мин всегда появлялся перед зрителями в неожиданных образах. Но за всю свою карьеру он никогда не играл людей старше себя, тем более на целых 30 лет. На этот раз он играет 80-летнего Пхиль Джу с болезнью Альцгеймера, потерявшего всю свою семью во время колониального правления Японии. Но никто из преступников так и не был наказан – наоборот – они стали «хозяевами жизни». Пхиль Джу вынашивал план мести всю свою жизнь и разыгрывал его у себя в голове как по нотам, а когда его память начинает угасать, он решает сделать месть своим последним воспоминанием. Чтобы не забыть имена своих будущих жертв, он делает татуировки с их именами на своих пальцах. Он просит двадцатилетнего знакомого Ин Гю (Нам Джу Хёк) на одну неделю стать его личным шофером и они отправляются в путь. Так именно старик становится главным героем жестокого кино о мести, нарушая традицию жанра.

Фильм выходит в России всего спустя месяц после национальной премьеры, где он заработал уже более 3 млн долларов. В первый уикенд проката в Южной Корее фильм посмотрели более 300 тыс человек, сопереживая абсолютному нарушителю жанра экшн – главному герою преклонных лет – и гадая, успеет ли он выполнить свою миссию? Ведь ему нужно успеть отомстить, пока живы воспоминания и он сам. В чем секрет фильма? В формуле «один красный «Порше» + пара отчаянных друзей + тройка злейших врагов» история одной мести расширяется до истории целой страны. Главный герой не просто мстит за свою семью, он оказывается вершителем правосудия, который возвращает мировую справедливость.

Звезда корейского кино Ли Сон Мин сыграл старика-мстителя на 30 лет старше себя
фото: про:взгляд

Ли Иль Хён создал фильм, который прицельно бьет сразу в два любимых зрителями киноконтекста. Во-первых, это фильм про месть, а отчаянных мстителей обожают как поклонники «Олдбоя», так и «Ворошиловского стрелка». Во-вторых, это бадди-муви, кино про трогательную мужскую дружбу, которая лежит в основе культа таких фильмов, как «Зеленая книга», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Достучаться до небес» и «Славные парни».
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Звезда корейского кино Ли Сон Мин сыграл старика-мстителя на 30 лет старше себя фотографии
Звезда корейского кино Ли Сон Мин сыграл старика-мстителя на 30 лет старше себя фотографии
Звезда корейского кино Ли Сон Мин сыграл старика-мстителя на 30 лет старше себя фотографии
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