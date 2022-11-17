Звезда корейского кино Ли Сон Мин сыграл старика-мстителя на 30 лет старше себя

1 декабря кинопрокатная компания Про:взгляд выпускает в прокат главный южнокорейский хит года, фильм «Помнить». Это безудержный стильный экшн про неудержимую месть и про безупречную мужскую дружбу от команды, создающей хиты для Netflix и уже подарившей миру «Поезд в Пусан», «Служанка» и многие другие картины. В главных ролях корейская звезда Ли Сон Мин и супер-звезда дорам Нам Джу Хёк.
Ли Сон Мин всегда появлялся перед зрителями в неожиданных образах. Но за всю свою карьеру он никогда не играл людей старше себя, тем более на целых 30 лет. На этот раз он играет 80-летнего Пхиль Джу с болезнью Альцгеймера, потерявшего всю свою семью во время колониального правления Японии. Но никто из преступников так и не был наказан – наоборот – они стали «хозяевами жизни». Пхиль Джу вынашивал план мести всю свою жизнь и разыгрывал его у себя в голове как по нотам, а когда его память начинает угасать, он решает сделать месть своим последним воспоминанием. Чтобы не забыть имена своих будущих жертв, он делает татуировки с их именами на своих пальцах. Он просит двадцатилетнего знакомого Ин Гю (Нам Джу Хёк) на одну неделю стать его личным шофером и они отправляются в путь. Так именно старик становится главным героем жестокого кино о мести, нарушая традицию жанра.
Фильм выходит в России всего спустя месяц после национальной премьеры, где он заработал уже более 3 млн долларов. В первый уикенд проката в Южной Корее фильм посмотрели более 300 тыс человек, сопереживая абсолютному нарушителю жанра экшн – главному герою преклонных лет – и гадая, успеет ли он выполнить свою миссию? Ведь ему нужно успеть отомстить, пока живы воспоминания и он сам. В чем секрет фильма? В формуле «один красный «Порше» + пара отчаянных друзей + тройка злейших врагов» история одной мести расширяется до истории целой страны. Главный герой не просто мстит за свою семью, он оказывается вершителем правосудия, который возвращает мировую справедливость.
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