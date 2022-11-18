Объявлен старт приема заявок на участие в Десятой Премии АПКиТ

Ассоциация продюсеров объявила о старте приема заявок на участие в Десятой Премии АПКиТ премьерных проектов 2022 года. До 31 декабря на сайте АПКиТ кинокомпании, анимационные студии, телеканалы и видеосервисы могут подать заявки на участие сериалов и фильмов, премьера которых состоялась в текущем году. Для сериальных проектов обязательным условием конкурсной программы является показ всех эпизодов в период с января по декабрь включительно, уточняет пресс-служба ассоциации.
фото: пресс-служба Ассоциации продюсеров
Премия АПКиТ будет вручаться в 11 номинациях. Среди них «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)», «Лучший телесериал (5-24 серий)», «Лучший многосерийный телефильм (более 24 серий)», «Лучший онлайн мини-сериал (1-5 серий)», «Лучший онлайн-сериал (6-12 серий)» и «Лучший многосерийный онлайн-сериал (более 12 серий)». В этих шести категориях премьеры на видеосервисах и проекты, которые впервые вышли в телеэфире, не конкурируют между собой. Также жюри выберет лучшие фильмы и сериалы, показанные на ТВ, видеосервисе или в кинотеатральном прокате, в номинациях «Лучший комедийный сериал», «Лучший анимационный сериал», «Лучший документальный сериал», «Лучший документальный фильм» и «Лучший полнометражный художественный фильм».
На X Премии АПКиТ объявят лауреатов двух лет в связи с тем, что в текущем году церемония не проводилась. Продюсеры назовут лучший мини-сериал, победителей в категориях 5-24 серии и более 24-х, лучший комедийный и анимационный проекты, полнометражный художественный фильм, вышедшие в 2021 году.
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