Екатерина Данилова, Ирина Ефремова и Ирина Бутанаева стали «Одиночками»

«Честно говоря, очень хочется, чтобы мужчины все-таки были сильнее… Женщинам зачастую приходится брать все в свои руки. В наше время много одиноких мам, у которых возникают похожие проблемы. Очень важно быть рядом с человеком, который поможет снова стать счастливой», — говорит Екатерина Данилова.
По сюжету три матери-одиночки по воле судьбы оказываются под одной крышей. Каждая из героинь по-своему объясняет свое одиночество: бойкая и активная Ольга – «я все могу сама и обойдусь без мужчин», робкая и забитая Гуля – «я не достойна любви», усталая от жизни Вера – «все мужики — козлы». Пытаясь выжить с детьми на руках без помощи родных и близких, они создают клуб «Мамы помогают мамам». Этот проект не только помогает встать им на ноги, но и найти свою судьбу.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По словам Ирины Ефремовой, «иногда случается так, что женщины, которые все-таки решаются сделать первый шаг, достигают безграничных высот. Первое время — это страшно, ужасно, но стоит того, чтобы в итоге почувствовать себя живой и свободной. Я считаю, что мы поднимаем очень серьезную и важную тему, поэтому рада, что занята в этом проекте».
«Моя героиня – девушка, которая молчит, боится поднять голову и думает лишь о том, не громко ли она шепчет. Но у нее появляются подруги, благодаря которым она меняется. Она видит яркую Ольгу, которая может дать отпор мужчине, видит Веру, которая не боится одиночества. Гуля учится на их примере, и это действительно вдохновляет», — рассказала о героинях Ирина Бутанаева.
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