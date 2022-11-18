Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Конкурс «Суперпозиция»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Екатерина Данилова, Ирина Ефремова и Ирина Бутанаева стали «Одиночками»

18 ноября
2022 год

Новости кино >>
18 ноября 2022

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Артёма Маркова «Одиночки». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», заказавшего мини-сериал, главные роли в нем исполнили Екатерина Данилова, Ирина Ефремова и Ирина Бутанаева.

Екатерина Данилова, Ирина Ефремова и Ирина Бутанаева стали «Одиночками»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Честно говоря, очень хочется, чтобы мужчины все-таки были сильнее… Женщинам зачастую приходится брать все в свои руки. В наше время много одиноких мам, у которых возникают похожие проблемы. Очень важно быть рядом с человеком, который поможет снова стать счастливой», — говорит Екатерина Данилова.

По сюжету три матери-одиночки по воле судьбы оказываются под одной крышей. Каждая из героинь по-своему объясняет свое одиночество: бойкая и активная Ольга – «я все могу сама и обойдусь без мужчин», робкая и забитая Гуля – «я не достойна любви», усталая от жизни Вера – «все мужики — козлы». Пытаясь выжить с детьми на руках без помощи родных и близких, они создают клуб «Мамы помогают мамам». Этот проект не только помогает встать им на ноги, но и найти свою судьбу.

Екатерина Данилова, Ирина Ефремова и Ирина Бутанаева стали «Одиночками»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Ирины Ефремовой, «иногда случается так, что женщины, которые все-таки решаются сделать первый шаг, достигают безграничных высот. Первое время — это страшно, ужасно, но стоит того, чтобы в итоге почувствовать себя живой и свободной. Я считаю, что мы поднимаем очень серьезную и важную тему, поэтому рада, что занята в этом проекте».

Компанию вышеназванным актрисам составят Татьяна Гаркуша, Максим Дубовский, Владимир Иванов, Артём Курень и Евгений Никитин. За визуальную составляющую отвечают оператор Фёдор Невров и художник-постановщик Владлен Семченков. Музыку для сериала сочиняет композитор Анатолий Зубков, а сценарий написала Кира Кузнецова.

Екатерина Данилова, Ирина Ефремова и Ирина Бутанаева стали «Одиночками»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Моя героиня – девушка, которая молчит, боится поднять голову и думает лишь о том, не громко ли она шепчет. Но у нее появляются подруги, благодаря которым она меняется. Она видит яркую Ольгу, которая может дать отпор мужчине, видит Веру, которая не боится одиночества. Гуля учится на их примере, и это действительно вдохновляет», — рассказала о героинях Ирина Бутанаева.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ольга Калашникова и Михаил Химичев сыграли в мелодраме «Если сердце дрогнет»
Катерина Беккер притворилась внучкой крупного бизнесмена в мелодраме «Бедная родственница»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Ирина БутанаеваТатьяна ГаркушаЕкатерина ДаниловаМаксим ДубовскийИрина Ефремова (II)Анатолий ЗубковВладимир Иванов (VIII)Артём КуреньАртём МарковФёдор НевровЕвгений НикитинВладлен Семченков
фильмы
Одиночки

фотографии >>
Екатерина Данилова, Ирина Ефремова и Ирина Бутанаева стали «Одиночками» фотографии
Екатерина Данилова, Ирина Ефремова и Ирина Бутанаева стали «Одиночками» фотографии
Екатерина Данилова, Ирина Ефремова и Ирина Бутанаева стали «Одиночками» фотографии
Екатерина Данилова, Ирина Ефремова и Ирина Бутанаева стали «Одиночками» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Конкурс «Суперпозиция»

Скорбим

Александр Горшков
17 ноября ушёл из жизни фигурист Александр Горшков.
Валерий Фадиев
15 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Фадиев.
Надежда Марусалова
13 ноября ушла из жизни актриса, режиссёр Надежда Марусалова.
Александр Сайко
13 ноября ушёл из жизни актёр Александр Сайко.

День рождения >>

Алексей Бардуков
Антонина Дмитриева
Артём Маркарьян
Николай Погодин
Виктория Полторак
Алиса Признякова
Эльдар Рязанов
Михаил Сиворин
Эмилия Спивак
Геннадий Ялович
Делрой Линдо
Элизабет Перкинс
Виттория Пуччини
Оуэн Уилсон
Дэймон Уэйнс мл.
Дэвид Хеммингс
Линда Эванс
все родившиеся 18 ноября >>

Афиша кино >>

Вокзал для двоих
мелодрама
СССР, 1982
Чёрная орхидея
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, США, Франция, 2006
Жанна
мелодрама
Россия, 2022
1000 дешёвых зажигалок
драма, молодежный фильм
Россия, 2022
Рассвет застилает глаза
мистика, фильм ужасов
Германия, 2021
Слон
драма, триллер
Россия, 2022
Эмили
романтический байопик
Великобритания, 2022
Дурной глаз
мистика, триллер
Ирландия, Филиппины, 2022
Переправа
Россия, 2022
Подстава
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Покерфейс
триллер
США, 2022
Райский город
боевик, триллер
США, 2022
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру в Telegram