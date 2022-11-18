Брэдли Купер возглавит «Буллита» Стивена Спилберга

Брэдли Купер
станет детективом Буллитом в новом фильме Стивена Спилберга
, уверяет Deadline
.
В триллере 1968 года, поставленном Питером Йейтсом
, титульного персонажа сыграл Стив Маккуин
. Сюжет оригинала, подарившего истории кино одну из самых запоминающихся сцен автомобильной погони, крутился вокруг полицейского, устроившего охоту на вора в законе, убившего ключевого свидетеля. Источники издания уверяют, что режиссер планирует не ремейк, а совершенно иную историю, которая развернется в период пандемии и карантина.
Сценарий поручен Джошу Сингеру
. Продюсерами выступят Купер, Спилберг и Кристи Макоско Кригер, а исполнительными продюсерами — сын знаменитого актера Чад Маккуин и внучка Молли Маккуин. За производство отвечает Warner Bros.
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