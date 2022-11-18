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Брэдли Купер возглавит «Буллита» Стивена Спилберга

18 ноября
2022 год

Новости кино >>
18 ноября 2022
Брэдли Купер станет детективом Буллитом в новом фильме Стивена Спилберга, уверяет Deadline.

Брэдли Купер возглавит «Буллита» Стивена Спилберга
фото: ew.com

В триллере 1968 года, поставленном Питером Йейтсом, титульного персонажа сыграл Стив Маккуин. Сюжет оригинала, подарившего истории кино одну из самых запоминающихся сцен автомобильной погони, крутился вокруг полицейского, устроившего охоту на вора в законе, убившего ключевого свидетеля. Источники издания уверяют, что режиссер планирует не ремейк, а совершенно иную историю, которая развернется в период пандемии и карантина.

Сценарий поручен Джошу Сингеру. Продюсерами выступят Купер, Спилберг и Кристи Макоско Кригер, а исполнительными продюсерами — сын знаменитого актера Чад Маккуин и внучка Молли Маккуин. За производство отвечает Warner Bros.
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№ 1
Дашустик   18.11.2022 - 14:46
Давненько Брэдли нигде не было видно.. А ведь актер очень хороший, как ярко появился последние разы в Лакричной пицце и Звезда Родилась читать далее>>
Всего сообщений: 1
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