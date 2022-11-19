Тьма пробудилась: главные новости аниме за неделю

Ультрахайп: манга «Человек-бензопила
» только что преодолела порог в 20 миллионов проданных копий, а добить остатки иен, которые еще остались у фанатов, должен январский релиз саундтрека (двухдисковое издание обойдется примерно в $26). У другого подросткового хита, «Токийских мстителей
» на этой неделе вышла последняя глава: горько-сладкое прощание призваны скрасить восемь бонусных глав об основателях «Токийской свастики» (и продолжающееся аниме, у которого недавно появился трейлер второго сезона
). Близится последний рев и для «Атаки титанов
»: MAPPA
поделилась постером
к самому финальному финалу финала, поклявшись, что сериал точно закончится когда-нибудь в следующем году. Тем временем новый фильм Макото Синкая
«Судзумэ закрывает двери
» вышел в японский прокат — и показал лучший старт в карьере режиссера: 1,88 миллиардов иен, то есть порядка $13 миллионов («Твое имя
» за те же три дня собрало почти в два раза меньше, а «Дитя погоды
» уступает на 14,4%). Наконец, в этом году аниме «Хёка
» отмечает 10-ю годовщину и готовит к этому событию большой концерт, а покамест делится
небольшим видео с опенингом и эндингом.
Аниме-индустрия
не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о кавайной версии «Тома и Джерри»
или трейлере «Я и Робоко»
), а по субботам
собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
. Что смотреть из осенних премьер — мы собрали в отдельном материале
.
Читать
Из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
Манга «Смертельная игра мертвой горы
» Рёго Нариты
(«Дюрарара!!
»», «Шумиха!
») получит аниме-адаптацию. Экранизировать мрачноватое фэнтези взялась студия GEEK TOYS
(«Грабитель
»). Премьеру ждем в апреле 2023 года, а пока смотрим трейлер.
История представляет собой обратный исекай: во время решающей битвы с героем Сокрушителем Бедствий великий некромант Бог-мертвец произносит магическое заклинание и переносится из волшебного мира в современную Японию. Вместо желаемой спокойной и размеренной жизни вдали от убийств и сражений чародей возрождается и получает тело ребенка Польки Синоямы, за которым охотятся убийцы.
Режиссером и сценаристом выступит Манабу Оно
(«Боевая Академия города Астериск
», «Саки
»), в написании сценария ему помогут Юкиэ Сугавара
(«Госпожа Кагуя: В любви как на войне
», «Радиан
») и Ёрико Томита
(«Эта фарфоровая кукла влюбилась
», «Семерка идолов
»), дизайном персонажей займется Хисаси Абэ
(«Берсерк
», «И дьявол может плакать
»), а музыку напишут F.M.F
. Неудачливого Польку Синояму озвучит Юки Сакакихара
(Робота из «Ликорис Рекойл
», Тадзава из «Сонни Боя
»).
Читать
Обзор обычного исекая «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»
Гигантская огнедышащая черепаха возвращается на экраны в новом проекте «Гамера: Перерождение
». Другими подробностями Kadokawa не балует: спасибо, что хоть тизер показали.
Больше информации может появиться на мероприятии Tamashii Nation 2022
, которое проходит прямо сейчас и продлится до 20 ноября. Держим руку на пульсе. О легендарном зубастом кайдзю снято 12 фильмов: первый из них вышел в Японии в 1965 году, последний
— в 2006-м.
Читать
Больше исполинов — в трейлере «Гигантского зверя Арса»
«Дзюндзи Ито: Маньяк
» от Studio Deen
(«Бродяга Кэнсин
», «Больше, чем возлюбленные
») продолжает обрастать подробностями и трейлерами.
В промо-ролике показали кусочек рассказа о сладострастной и смертоносной Томиэ, сводящей мужчин с ума, а на официальном сайте раскрыли названия еще пяти историй Дзюндзи Ито
, вошедших в антологию мастера ужасов, и поделились именами сэйю, присоединившихся к проекту. Режиссерское кресло занял Синобу Тагасира
, над сценарием работал Каору Савада
(ранее оба трудились над созданием сериала «Дзюндзи Ито: Коллекция
»), а музыкальным оформлением занимается Юки Хаяси
(«Волейбол!!
»). Больше подробностей о хоррор-аниме можно подсмотреть
в предыдущих
дайджестах.
В «Истории таинственного туннеля
» мы услышим голоса:
Сюна Хориэ
(Кадзуя Киносита из «Девушки на час»
),
Томоми Минэути
(Кой Ёсинага из «Медленной петли
»)
Рисы Мидзуно
(Юкиэ Акасака из «Когда плачут цикады
»)
В «Плесени
»:
Дайсукэ Хиракавы
(Сёго Хатакэяма из «Платинового исхода
»)
Косукэ Окано
(Рассел Трингам из «Стального алхимика
»)
Кэна Уо
(Дизель из «Ван-Писа
»)
В «Слоях страха
»:
Линн
(Гильда из «Обещанного Неверленда
»)
Роми Пак
(Мияби Сикимори из «Моя девушка не только милая
»)
Мины Кобаяси
(Сонока Такачу из «Торадора!
»)
В «Твари на берегу
»:
Кайто Исикавы
(Синта Такаги из «Твоего имени
»)
Юко Кобаяси
(Томоко Ямагути из «Первого шага
»)
В «Переулке
»:
Юто Судзуки
(Идзумо Мидорикава из «Рыцарей Сидонии
»)
Сэйко Уэды
(Лулу Рамон из «А вот и черная колдунья!
»)
Читать
Подростковый максимализм и летальная красота в аниме «Песнь ночных сов»
Разработчик визуальных новелл Nitroplus
совместно с компанией Shochiku
замутили новое сёнэн
-аниме «Мститель
». Премьера запланирована на январь 2023г.
Юэн Усуи, Райдзо Курима, Тэппа Мираками, Содзи и Нио — пятеро наемных убийц тайной организации «Мститель». Новый тизер познакомит нас с Нио — юношей, в котором сочетаются ангельская невинность и аморальная жестокость.
Роли озвучат:
Нио — Хисако Канэмото
(Саваэ из «Перерождения дяди
»)
Юэн Усуи — Юитиро Умэхара
(Юграм Хашвальт из «Блича
»)
Райдзо Курима — Дзюн Касама
(Окада из «Золотого Камуя
»)
Тэппа Мираками — Сюнсукэ Такэути
(Эйнар из «Саги о Винланде
»)
Содзи — Сёта Хаяма
(Кадзуси Ямагиси из «Токийских мстителей
»).
Читать
Обзор первого сезона «Токийских мстителей»
Студия NUT
(«Военная хроника маленькой девочки
», «Дека-данс
») анонсировала аниме «Буллбастер
» по одноименной медиафраншизе. Выпустить сериал планируют в 2023 году.
Молодого инженера Тецуро Окино, разработавшего нового робота «Буллбастера», переводят в небольшую компанию по уничтожению паразитов. Режиссером и сценаристом выступает Хироясу Аоки
(«Маска героя
»), а над дизайном персонажей трудится Эйсаку Кубоноути
(«Кэрол и Тьюздей
»). За инженера Тэцуро Окино будет говорить Сёя Тиба
(Тахомару из «Дороро
», Макио Танихара из «Хоримии
»).
Читать
Обзор аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»
Бонус: стильная иллюстрация к «Перерождению дяди
» от Томоко Идзуми
, нарисовавшей мангу «Девочка, которая видит
».
обсуждение >>