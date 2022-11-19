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Тьма пробудилась: главные новости аниме за неделю

19 ноября
2022 год

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19 ноября 2022

Ультрахайп: манга «Человек-бензопила» только что преодолела порог в 20 миллионов проданных копий, а добить остатки иен, которые еще остались у фанатов, должен январский релиз саундтрека (двухдисковое издание обойдется примерно в $26). У другого подросткового хита, «Токийских мстителей» на этой неделе вышла последняя глава: горько-сладкое прощание призваны скрасить восемь бонусных глав об основателях «Токийской свастики» (и продолжающееся аниме, у которого недавно появился трейлер второго сезона). Близится последний рев и для «Атаки титанов»: MAPPA поделилась постером к самому финальному финалу финала, поклявшись, что сериал точно закончится когда-нибудь в следующем году. Тем временем новый фильм Макото Синкая «Судзумэ закрывает двери» вышел в японский прокат — и показал лучший старт в карьере режиссера: 1,88 миллиардов иен, то есть порядка $13 миллионов («Твое имя» за те же три дня собрало почти в два раза меньше, а «Дитя погоды» уступает на 14,4%). Наконец, в этом году аниме «Хёка» отмечает 10-ю годовщину и готовит к этому событию большой концерт, а покамест делится небольшим видео с опенингом и эндингом.



Аниме-индустрия не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о кавайной версии «Тома и Джерри» или трейлере «Я и Робоко»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале. Что смотреть из осенних премьер — мы собрали в отдельном материале.

Читать Из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
Манга «Смертельная игра мертвой горы» Рёго НаритыДюрарара!!»», «Шумиха!») получит аниме-адаптацию. Экранизировать мрачноватое фэнтези взялась студия GEEK TOYSГрабитель»). Премьеру ждем в апреле 2023 года, а пока смотрим трейлер.


История представляет собой обратный исекай: во время решающей битвы с героем Сокрушителем Бедствий великий некромант Бог-мертвец произносит магическое заклинание и переносится из волшебного мира в современную Японию. Вместо желаемой спокойной и размеренной жизни вдали от убийств и сражений чародей возрождается и получает тело ребенка Польки Синоямы, за которым охотятся убийцы.

Тьма пробудилась: главные новости аниме за неделю

Режиссером и сценаристом выступит Манабу Оно («Боевая Академия города Астериск», «Саки»), в написании сценария ему помогут Юкиэ СугавараГоспожа Кагуя: В любви как на войне», «Радиан») и Ёрико ТомитаЭта фарфоровая кукла влюбилась», «Семерка идолов»), дизайном персонажей займется Хисаси АбэБерсерк», «И дьявол может плакать»), а музыку напишут F.M.F. Неудачливого Польку Синояму озвучит Юки Сакакихара (Робота из «Ликорис Рекойл», Тадзава из «Сонни Боя»).

Читать Обзор обычного исекая «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»
Гигантская огнедышащая черепаха возвращается на экраны в новом проекте «Гамера: Перерождение». Другими подробностями Kadokawa не балует: спасибо, что хоть тизер показали.


Больше информации может появиться на мероприятии Tamashii Nation 2022, которое проходит прямо сейчас и продлится до 20 ноября. Держим руку на пульсе. О легендарном зубастом кайдзю снято 12 фильмов: первый из них вышел в Японии в 1965 году, последний — в 2006-м.

Читать Больше исполинов — в трейлере «Гигантского зверя Арса»
«Дзюндзи Ито: Маньяк» от Studio DeenБродяга Кэнсин», «Больше, чем возлюбленные») продолжает обрастать подробностями и трейлерами.


В промо-ролике показали кусочек рассказа о сладострастной и смертоносной Томиэ, сводящей мужчин с ума, а на официальном сайте раскрыли названия еще пяти историй Дзюндзи Ито, вошедших в антологию мастера ужасов, и поделились именами сэйю, присоединившихся к проекту. Режиссерское кресло занял Синобу Тагасира, над сценарием работал Каору Савада (ранее оба трудились над созданием сериала «Дзюндзи Ито: Коллекция»), а музыкальным оформлением занимается Юки ХаясиВолейбол!!»). Больше подробностей о хоррор-аниме можно подсмотреть в предыдущих дайджестах.

Тьма пробудилась: главные новости аниме за неделю

В «Истории таинственного туннеля» мы услышим голоса:
Сюна Хориэ (Кадзуя Киносита из «Девушки на час»),
Томоми Минэути (Кой Ёсинага из «Медленной петли»)
Рисы Мидзуно (Юкиэ Акасака из «Когда плачут цикады»)

В «Плесени»:
Дайсукэ Хиракавы (Сёго Хатакэяма из «Платинового исхода»)
Косукэ Окано (Рассел Трингам из «Стального алхимика»)
Кэна Уо (Дизель из «Ван-Писа»)

В «Слоях страха»:
Линн (Гильда из «Обещанного Неверленда»)
Роми Пак (Мияби Сикимори из «Моя девушка не только милая»)
Мины Кобаяси (Сонока Такачу из «Торадора!»)

В «Твари на берегу»:
Кайто Исикавы (Синта Такаги из «Твоего имени»)
Юко Кобаяси (Томоко Ямагути из «Первого шага»)

В «Переулке»:
Юто Судзуки (Идзумо Мидорикава из «Рыцарей Сидонии»)
Сэйко Уэды (Лулу Рамон из «А вот и черная колдунья!»)

Читать Подростковый максимализм и летальная красота в аниме «Песнь ночных сов»
Разработчик визуальных новелл Nitroplus совместно с компанией Shochiku замутили новое сёнэн-аниме «Мститель». Премьера запланирована на январь 2023г.


Юэн Усуи, Райдзо Курима, Тэппа Мираками, Содзи и Нио — пятеро наемных убийц тайной организации «Мститель». Новый тизер познакомит нас с Нио — юношей, в котором сочетаются ангельская невинность и аморальная жестокость.

Тьма пробудилась: главные новости аниме за неделю

Роли озвучат:
Нио — Хисако Канэмото (Саваэ из «Перерождения дяди»)
Юэн Усуи — Юитиро Умэхара (Юграм Хашвальт из «Блича»)
Райдзо Курима — Дзюн Касама (Окада из «Золотого Камуя»)
Тэппа Мираками — Сюнсукэ Такэути (Эйнар из «Саги о Винланде»)
Содзи — Сёта Хаяма (Кадзуси Ямагиси из «Токийских мстителей»).

Читать Обзор первого сезона «Токийских мстителей»
Студия NUTВоенная хроника маленькой девочки», «Дека-данс») анонсировала аниме «Буллбастер» по одноименной медиафраншизе. Выпустить сериал планируют в 2023 году.

Тьма пробудилась: главные новости аниме за неделю

Молодого инженера Тецуро Окино, разработавшего нового робота «Буллбастера», переводят в небольшую компанию по уничтожению паразитов. Режиссером и сценаристом выступает Хироясу АокиМаска героя»), а над дизайном персонажей трудится Эйсаку КубоноутиКэрол и Тьюздей»). За инженера Тэцуро Окино будет говорить Сёя Тиба (Тахомару из «Дороро», Макио Танихара из «Хоримии»).

Читать Обзор аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»
Бонус: стильная иллюстрация к «Перерождению дяди» от Томоко Идзуми, нарисовавшей мангу «Девочка, которая видит».

Тьма пробудилась: главные новости аниме за неделю
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