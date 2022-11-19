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ТВЦ покажет продолжение детективов с Еленой Муравьёвой и Еленой Валюшкиной

19 ноября
2022 год

Новости кино >>
19 ноября 2022
На ТВЦ пройдут премьеры новых серий «Некрасивой подружки» и продолжение детективного сериала про старшего следователя Светлану Карташову – ранее в эфир выходили сезоны «Загадка Фибоначчи» и «Загадка Эйнштейна». Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Некрасивая подружка»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Четыре новых эпизода «Некрасивой подружки» — «Палата №13», «Ключ на дне озера», «Половинка сердца» и «Похудей или умри» — будут показаны 22 и 23 ноября. Над сезонами работал режиссер Денис Елеонский, сменив Владимира Янковского. «Мне кажется, у нас была прекрасная атмосфера на съемках. Мы могли шутить, смеяться, придумывать разные фишки и рассматривать сцены под разными углами. Все актрисы вносили свой творческий вклад, прекрасно понимая характеры своих героинь. Лена Муравьёва тщательно разбирала каждую сцену с точки зрения Тони и ее линии. Юля Юрченко очень быстро ориентировалась в происходящем и удивительно легко и точно в кадре делала то, что нужно. Алёна в ее исполнении придает истории особый оттенок. Светлана Тимофеева-Летуновская очень талантливо выстраивала сложную мелодраматическую линию своей героини Наташи», — делится режиссер.

Что касается событий в жизни «дамского отдела», то по признанию Юлии Юрченко, жизнь героинь становится еще насыщеннее, им удается совмещать расследование не самых простых дел с личной жизнью. И у каждой она наполнена собственными переживаниями и поворотными событиями. «Эти сложные перипетии трансформируют всех героинь, делая их образы мудрее, глубже и интересней», — говорит актриса.

«Некрасивая подружка»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

По словам Дениса Елеонского, отношения между Тоней и Лёней продолжат развиваться. Лёня теперь вполне официально может помогать Тоне в расследованиях, так как устраивается судебным патологоанатомом. «Поженятся ли герои? Пусть пока это останется тайной, поскольку враги у них окажутся не только явные, но и тайные, — рассказывает режиссер. — Вообще, новые сезоны, как мне кажется, более драматичные. Но и веселого, забавного зрителей ждет немало. При этом появится сквозная линия таинственного преступника, которая протянется до самого финала. Таинственный злодей непрост, умен, коварен и весьма сложно понять, что им движет. Тоне даже придется обратиться к помощи профайлера, чтобы понять мотивы серийного убийцы и какова его цель».

В субботу, 26 ноября, Елена Валюшкина вновь предстанет в образе следователя Светланы Карташовой. На экраны выйдут «Загадка Пифагора» и «Загадка Цезаря».

«Загадка Пифагора»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

В одной из главных ролей – профессора математики Ольги Барковской — можно также увидеть Алёну Коломину. Ольгу и Светлану ждут два новых запутанных расследования. В первом — убийство знаменитого математика, из сейфа которого похищен дорогой бриллиант. Накануне он проговорился студентам Барковской, что код сейфа открывается десятью цифрами, связанными с Пифагором. Под подозрением у Карташовой оказываются четверо студентов, но Ольга, проанализировав цифры кода, находит ниточку, которая приведет ее к настоящему убийце. В «Загадке Цезаря» Барковская становится на защиту педагога-практиканта Дарьи Новиковой, которую обвиняют в убийстве собственного мужа. Но обнаружить настоящего убийцу Ольга сможет только расшифровав послание, используя шифр Цезаря.
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персоны
Елена ВалюшкинаДенис ЕлеонскийАлёна КоломинаЕлена МуравьёваСветлана Тимофеева-ЛетуновскаяЮлия ЮрченкоВладимир Янковский
фильмы
Загадка ПифагораЗагадка ФибоначчиЗагадка ЦезаряЗагадка ЭйнштейнаНекрасивая подружкаНекрасивая подружка. Ключ на дне озераНекрасивая подружка. Палата №13Некрасивая подружка. Половинка сердцаНекрасивая подружка. Похудей или умри

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