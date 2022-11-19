Джоди Фостер отмечает юбилей

Алисия Кристиан Фостер родилась 19 ноября 1962 года в Лос-Анджелесе. Младшая из четырех детей Эвелин Эллой Алмонд. Ее отец — подполковник ВВС США и брокер по недвижимости Люциус Фишер Фостер III — бросил Эвелин до того, как родилась Джоди. Старший брат Бадди тоже был актером, а двух старших сестер зовут Синди и Конни. Джоди изучала французский язык в престижном «Французском лицее», который окончила в 1980-м, произнеся на выпускном вечере прощальную речь на французском. Спустя пять лет получила в Йельском университете степень бакалавра в области литературы. Здесь же через 12 лет стала Почетным Доктором изобразительных искусств. Помимо французского, владеет итальянским и понимает немецкий и испанский языки.
Карьера Джоди Фостер началась едва ли не сразу после ее рождения: девочка начала появляться в рекламных роликах уже в возрасте двух лет, а с шести к подобным работам начали прибавляться и небольшие роли в телесериалах. В 1970-х снялась в шоу «Диснейленд» и нескольких фильмах студии Уолта Диснея — «Наполеоне и Саманте», «Одном маленьком индейце», «Чумовой пятнице» и «Свече в ботинке». В те же годы на нее обратил внимание Мартин Скорсезе, позвав в картины «Алиса здесь больше не живет» и «Таксист» — в последнем она предстала в нашумевшей роли малолетней проститутки Айрис Стинсма. В 1976-м сыграла Таллулу в музыкальной пародии на гангстерские фильмы «Багси Мэлоун», поставленной Аланом Паркером, а в 1980-м ее можно было увидеть в полнометражном дебюте Эдриана Лайна «Лисы». 30 марта 1981-го имя актрисы всплыло из-за того, что психопат Джон Хинкли, впавший в одержимость Фостер после просмотра «Таксиста», совершил покушение на президента США Рональда Рейгана.
фото: в образе Клариссы Старлинг
После поступления в Йель Джоди порядком подзабыли. Несмотря на это, ей удалось поработать с такими режиссерами, как Клод Шаброль («Кровь других людей»), Тони Ричардсон («Отель Нью-Хэмпшир»), Тони Билл («Пять углов») и Мэри Ламберт («Сиеста»). Все изменилось в 1988-м, когда на экраны вышли «Обвиняемые» Джонатана Каплана. Роль Сара Тобиас, ставшей жертвой изнасилования, приносит актрисе «Оскар». Спустя три года актриса закрепила свой звездный статус, получив вторую статуэтку американской киноакадемии за образ Клариссы Старлинг в «Молчании ягнят». Тем самым она стала первой актрисой, удостоенной двух «Оскаров» до 30 лет.
Обладательница 61 престижной награды. Помимо «Оскаров», является лауреаткой четырех «Золотых глобусов», трех премий BAFTA и «Давид Ди Донателло», двух «Сатурнов», призов Берлинале и Канн, «Независимого духа» и премии Гильдии киноактеров США. Ее имя увековечено на голливудской «Аллее славы» и в космосе — в честь актрисы назван астероид Джодифостер.
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