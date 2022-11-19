Звезда «Очень странных дел
» Джозеф Куинн
составит компанию Лупите Нионго
в спин-оффе «Тихого места
». Согласно Deadline
, лента получила подзаголовок «День первый», а Нионго досталась главная роль.
Режиссером и сценаристом фильма выступит Майкл Сарноски
. Продюсерская команда состоит из создателя оригинальной хоррор-серии Джона Красински
, Майкла Бэя
, Эндрю Форма и Брэда Фуллера.
Детали сюжета держатся в секрете. Выход в прокат запланирован на март 2024 года. Релиз третьей части самого «Тихого места» намечен на 2025-й.
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