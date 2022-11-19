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Джозеф Куинн составит компанию Лупите Нионго в спин-оффе «Тихого места»

19 ноября
2022 год

Новости кино >>
19 ноября 2022
Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн составит компанию Лупите Нионго в спин-оффе «Тихого места». Согласно Deadline, лента получила подзаголовок «День первый», а Нионго досталась главная роль.

Джозеф Куинн составит компанию Лупите Нионго в спин-оффе «Тихого места»
фото: ew.com

Режиссером и сценаристом фильма выступит Майкл Сарноски. Продюсерская команда состоит из создателя оригинальной хоррор-серии Джона Красински, Майкла Бэя, Эндрю Форма и Брэда Фуллера.

Детали сюжета держатся в секрете. Выход в прокат запланирован на март 2024 года. Релиз третьей части самого «Тихого места» намечен на 2025-й.
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