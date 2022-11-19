Найдены режиссеры для перезапуска «Побег из Нью-Йорка» Джона Карпентера

Интервью
Продюсер картины – о независимом кино, ламповых комедиях и курьерах, которые могут стать героями нашего времени
Ролики фильмов
Новые приключения в весёлом пантеоне египетских демиургов
Новости кино
В прокате с 24 ноября
Спутник телезрителя
В ночь с 18 на 19 ноября, 01:35, СТС
Ролики фильмов
История жизни Ферруччо Ламборгини (Фрэнк Грилло
) — основателя итальянской компании-производителя дорогих спортивных автомобилей
Спутник телезрителя
В ночь с 19 на 20 ноября, 01:20, СТС
Новости кино
Лето в Смоленске приготовило героям Стоянова, Медынич и Ткаченко новые испытания
Новости кино
В сериале «Цербер» также заняты Александр Горбатов, Евгений Цыганов и Кирилл Кяро
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