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Найдены режиссеры для перезапуска «Побег из Нью-Йорка» Джона Карпентера

19 ноября
2022 год

Новости кино >>
19 ноября 2022
Создатели обновленного «Крика» Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт вместе с коллегой по трио Radio Silence Чадом Виллеллой возьмутся за ребут фантастического боевика Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка», уверяет Deadline.

Найдены режиссеры для перезапуска «Побег из Нью-Йорка» Джона Карпентера

Картина создается для студии 20th Century Studios. Продюсерские функции возьмут на себя Эндрю Рона, Алекс Хейнеман и Radio Silence, а Карпентер заявлен в качестве исполнительного продюсера. В настоящий момент ведется поиск сценариста.

Оригинал с Куртом Расселлом в образе Змея Плискина вышел в 1981 году. Спустя 15 лет Карпентер поставил сиквел «Побег из Лос-Анджелеса».
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