Дарья Екамасова поёт на сцене в эксклюзивном отрывке фильма «Накануне»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент психологического триллера «Накануне
» режиссёра Алисы Ерохиной
(«Кролики в свете фар
»). В нём главная героиня поёт в караоке.
Анне — тридцать шесть. Она выращивает собак на продажу и встречается с женатым мужчиной Олегом. Максиму — шестнадцать. Максим проводит свои дни на тусовках. А еще Максим тайно преследует Анну, любовницу своего отца Олега. Максим решает прервать эти отношения.
«Мне всегда нравилось работать на стыке игрового и документального кино, и этот фильм не стал исключением
, — рассказала Алиса Ерохина. — Мне кажется важным быть в постоянном контексте с реальностью, чувствовать её, попытаться её ухватить. И всё это мне кажется невозможным без вплетения реальности в канву сюжета и художественного режиссёрского стиля. Мне интересно исследовать разные грани соприкосновения документального и игрового и по-разному их смешивать. Мне кажется, только так можно найти новые формы существования актера и среды в кадре. Реальность подсказывает, как именно следует рассказать ту или иную историю, найти к ней подход. Именно из таких мыслей и родился фильм «Накануне»: мне хотелось исследовать мир современных подростков, но не с социальной стороны, а с духовной, внутренней
».
Главные роли в картине сыграли Артем Яковлев
, Дарья Екамасова
, Владимир Селезнев
, Вероника Жукова
, Марина Маныч
, Татьяна Рябоконь
, Татьяна Шаповалова
, Анна Гарагуля
, Александр Рыбаков
, Дарина Смирнова
и Андрей Феськов
.
В российский прокат «Накануне
» выйдет 10 ноября.
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