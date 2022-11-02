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Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»
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Дарья Екамасова поёт на сцене в эксклюзивном отрывке фильма «Накануне»

2 ноября
2022 год

Новости кино >>
2 ноября 2022

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент психологического триллера «Накануне» режиссёра Алисы ЕрохинойКролики в свете фар»). В нём главная героиня поёт в караоке.


Анне — тридцать шесть. Она выращивает собак на продажу и встречается с женатым мужчиной Олегом. Максиму — шестнадцать. Максим проводит свои дни на тусовках. А еще Максим тайно преследует Анну, любовницу своего отца Олега. Максим решает прервать эти отношения.

«Мне всегда нравилось работать на стыке игрового и документального кино, и этот фильм не стал исключением, — рассказала Алиса Ерохина. — Мне кажется важным быть в постоянном контексте с реальностью, чувствовать её, попытаться её ухватить. И всё это мне кажется невозможным без вплетения реальности в канву сюжета и художественного режиссёрского стиля. Мне интересно исследовать разные грани соприкосновения документального и игрового и по-разному их смешивать. Мне кажется, только так можно найти новые формы существования актера и среды в кадре. Реальность подсказывает, как именно следует рассказать ту или иную историю, найти к ней подход. Именно из таких мыслей и родился фильм «Накануне»: мне хотелось исследовать мир современных подростков, но не с социальной стороны, а с духовной, внутренней».

Дарья Екамасова поёт на сцене в эксклюзивном отрывке фильма «Накануне»

Главные роли в картине сыграли Артем Яковлев, Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Вероника Жукова, Марина Маныч, Татьяна Рябоконь, Татьяна Шаповалова, Анна Гарагуля, Александр Рыбаков, Дарина Смирнова и Андрей Феськов.

В российский прокат «Накануне» выйдет 10 ноября.
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Дарья Екамасова поёт на сцене в эксклюзивном отрывке фильма «Накануне» фотографии
Дарья Екамасова поёт на сцене в эксклюзивном отрывке фильма «Накануне» фотографии
Дарья Екамасова поёт на сцене в эксклюзивном отрывке фильма «Накануне» фотографии
Дарья Екамасова поёт на сцене в эксклюзивном отрывке фильма «Накануне» фотографии
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Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»

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