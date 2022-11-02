Объявлена дата премьеры третьего сезона «Теста на беременность» со Светланой Ивановой

анонс

Сериал Василия Бархатова стартует 17 ноября эксклюзивно на PREMIER

Маруся Фомина и Надежда Калеганова возвращают свой 2008-й в драме «С нуля»

В кино с 10 ноября

Дарья Екамасова поёт на сцене в эксклюзивном отрывке фильма «Накануне»

Сериал стартует на стриминговом сервисе HBO Max 15 января 2023 года

1 ноября

«Контейнер» продлен на третий сезон

Съемки и премьера новых серий запланированы на 2023 год