Объявлена дата премьеры третьего сезона «Теста на беременность» со Светланой Ивановой

В жизни врача Натальи Бахметьевой (Иванова) — новый, переломный этап. Больницу, где она работала, передают частному лицу и переоборудуют в коммерческий перинатальный центр, а главным врачом назначают принципиальную и высокомерную Нину Артамонову (Орбакайте). На операционный стол к Бахметьевой попадает пациентка в тяжелом состоянии, и ради нее Наталья проводит операцию, на которую у клиники нет лицензии. За это главврач увольняет Бахметьеву. Наталья вынуждена срочно искать работу, ведь ей надо заботиться о трехлетнем сыне Мише.
В личной жизни тоже все сложно: отец ребенка Руслан решил строить свою жизнь заново и уехал. Рядом — бывший любовник, профессор Юрий Колмогоров (Яцко), и новый знакомый Валентин, владелец ресторана (Пронин). Наталья еще не до конца оправилась после расставания с Русланом и не готова к отношениям. День за днем она спасает чужие жизни – возможно, поэтому у нее совсем не остается времени на свою. Кроме истории главной героини, в сериале также будут показаны судьбы пациентов и других сотрудников клиники.
«Я получаю огромное количество писем все эти годы, с момента выхода первого сезона, про то, как наш фильм помог определиться с будущей профессией, некоторые из тех, кто выбрали акушерство как специальность под впечатлением от просмотра первого сезона, сейчас уже приходили к нам на съемочную площадку в качестве помощников и консультантов. Это совершенно удивительная история, конечно!» — поделилась Светлана Иванова.
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