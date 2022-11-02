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Маруся Фомина и Надежда Калеганова возвращают свой 2008-й в драме «С нуля»

2 ноября
2022 год

Новости кино >>
2 ноября 2022
Драматический сериал «С нуля» с Надеждой Калегановой и Марусей Фоминой стартует 17 ноября эксклюзивно на PREMIER, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



Действие разворачивается в двух временных отрезках и строится вокруг судеб двоюродных сестер Лены (Калеганова) и Наташи (Фомина). В 2008 году они были студентками и вместе открывали для себя мир тусовок, денег и безграничных возможностей, мечтая покорить Москву. Судьба развела сестер по разным континентам, но через 12 лет им предстоит встретиться вновь — на похоронах отца одной и мужа другой. Лена не верит в несчастный случай и хочет отомстить Наташе, которую подозревает в убийстве. Тем более, что прощальный подарок отца дает ей такую возможность.

Маруся Фомина и Надежда Калеганова возвращают свой 2008-й в драме «С нуля»
фото: Пресс-служба PREMIER

«Моя героиня Лена постоянно находится в пограничных состояниях, она проходит путь от положительной, семейной девушки до живущей совершенно разгульной жизнью. При этом у нее нет недостатка в деньгах, но есть недостаток в любви. Мне эта история интересна и как зрителю, потому что мои нулевые кардинально отличались от тех, которыми жили героини. Мои нулевые прошли в маленьком поселке в Нижегородской области, где единственным развлечением было пройти на трассе от одной остановки до другой, а нулевые в столице — это настоящая светская жизнь», — рассказала Надежда Калеганова.

В драме также сыграли Виктория Клинкова, Сергей Чонишвили, Павел Табаков, Екатерина Волкова, Иван Фоминов, Кирилл Ковбас, Сергей Аброскин и Тереза Диуро.

Маруся Фомина и Надежда Калеганова возвращают свой 2008-й в драме «С нуля»
фото: Пресс-служба PREMIER

Режиссером сериала «С нуля» выступил Василий Бархатов – известный театральный постановщик, на счету которого более десятка оперных премьер в лучших российский и европейских театрах. «С нуля» стал для него первым многосерийным кинопроектом.

«Для нашей страны нулевые — это особенное время, и мне было интересно посмотреть, как оно повлияло на мое поколение. Казалось бы, это было еще вчера, а на самом деле прошло уже 15 лет, и мы уже сами другие и мир вокруг нас сильно изменился. Поэтому именно сейчас приятно вспомнить, как нам было просто и весело тогда, в 2008 году», — отметила Анна Борисова, автор сценарий и креативный продюсер проекта.
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Сергей АброскинВасилий БархатовЕкатерина ВолковаТереза ДиуроНадежда КалегановаВиктория КлинковаКирилл КовбасПавел ТабаковМария ФоминаИван ФоминовСергей Чонишвили
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