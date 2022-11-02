Константин Хабенский и Виктория Исакова отправятся на «Сто лет тому вперед»

Коля Герасимов — обычный парень: видеоигры, рэп и тусовки с друзьями. Меньше всего его волнует будущее. До тех пор, пока однажды он не попадает в будущее сам. А там все непросто. Земная коалиция победила в межгалактической войне и живет вполне счастливо, вот только предводители разбитых пиратских сил втайне готовят новое наступление. Для этого им нужно вернуться в прошлое и изменить ход истории, и Коля невольно становится их орудием для путешествий во времени. Но главное, Коля встречает в будущем Алису — девушку, которая ни на кого не похожа и которой так нужна помощь, хоть она в этом и не признается.
«Работать на этом проекте — удовольствие и радость. Это и сказка, и фантастическое приключение, и история о важных для всех нас вещах — мне сейчас хочется делать именно такие работы. Замечательно, когда ты у себя в голове выстраиваешь роль, придумываешь образы партнеров, а потом встречаешься с ними на съемочной площадке, и все совпадает», — отметила Исакова.
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