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Константин Хабенский и Виктория Исакова отправятся на «Сто лет тому вперед»

2 ноября
2022 год

Новости кино >>
2 ноября 2022

В Москве идут съемки картины Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименной повести Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой. Образы родителей героини воплотят Константин Хабенский и Виктория Исакова. Имена исполнителей других ролей будут раскрыты позже, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».

Константин Хабенский и Виктория Исакова отправятся на «Сто лет тому вперед»
фото: Пресс-служба "Централ Партнершип"

Коля Герасимов — обычный парень: видеоигры, рэп и тусовки с друзьями. Меньше всего его волнует будущее. До тех пор, пока однажды он не попадает в будущее сам. А там все непросто. Земная коалиция победила в межгалактической войне и живет вполне счастливо, вот только предводители разбитых пиратских сил втайне готовят новое наступление. Для этого им нужно вернуться в прошлое и изменить ход истории, и Коля невольно становится их орудием для путешествий во времени. Но главное, Коля встречает в будущем Алису — девушку, которая ни на кого не похожа и которой так нужна помощь, хоть она в этом и не признается.

«Работать на этом проекте — удовольствие и радость. Это и сказка, и фантастическое приключение, и история о важных для всех нас вещах — мне сейчас хочется делать именно такие работы. Замечательно, когда ты у себя в голове выстраиваешь роль, придумываешь образы партнеров, а потом встречаешься с ними на съемочной площадке, и все совпадает», — отметила Исакова.

Константин Хабенский и Виктория Исакова отправятся на «Сто лет тому вперед»
фото: Пресс-служба "Централ Партнершип"

Вместе с Александром Андрющенко авторами сценария выступили Андрей Золотарев и Ксения Мирошник. В числе продюсеров Михаил Врубель, Федор Бондарчук, Денис Баглай и Вадим Верещагин. За производство отвечают компании «Водород», Art Pictures Studio и «Централ Партнершип» при участии телеканала «Россия 1» и поддержке Фонда кино.

«Сто лет тому вперед» выйдет в прокат 28 декабря 2023 года.
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обсуждение >>
№ 1
Т-татьян@   2.11.2022 - 14:19
Как я поняла, новая версия "Гостьи из будущего". Ожидания зрителей "Гостьи из будущего" на лучшее будущее для себя и страны не оправдались. Надеюсь, что в новой экранизации, не будет... читать далее>>
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Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»

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