Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Павел Прилучный и Роман Курцын врываются в номер к Алене Бабенко в отрывке комедии «Любовники»

2 ноября
2022 год

Новости кино >>
2 ноября 2022

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок комедии «Любовники». Образы главных героев, «пострадавших» от женщин, воплотили Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий.



Проект стал продолжением фильма «Любовницы», а режиссерское кресло вновь заняла Елена Хазанова.

По сюжету, пытаясь наладить личную жизнь, Саша, Леша и Паша идут на групповую терапию для мужчин. Случайная встреча оборачивается гениальным планом – друзья решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду. Вот только они те еще гуру отношений и понятия не имеют, как помочь даже самим себе.

Павел Прилучный и Роман Курцын врываются в номер к Алене Бабенко в отрывке комедии «Любовники»

«Это ни в коем случае не история мщения или разоблачения женщин. Хотя в начале сюжета наши герои именно такой целью и задаются. Но пройдя этот скользкий и явно ошибочный путь, они приходят совсем к другому выводу: причины многих жизненных неурядиц прежде всего стоит искать в себе. А такие ценности, как любовь и честность, станут хорошей опорой в поисках», — отметил Прилучный.

Фильм выходит в прокат 3 ноября.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Дурной глаз», «Земун», «Крым небесный» и еще 10 фильмов ноября
Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»
Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий снимаются во второй части «Любовниц»
Названы самые популярные российские фильмы и сериалы года по версии пользователей Кино-Театр.Ру
Константину Юшкевичу исполнилось 50 лет
Россиянки любят проводить досуг в кинотеатрах
Юрий Чурсин: «Всегда с радостью жду BadComedian, чтобы был разнос так разнос»
Елена Хазанова: «Пришло наконец время, когда женщине есть, что сказать»
Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
«Айка», «Алита: Боевой ангел» и ещё 15 фильмов февраля
Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова организуют клуб бывших любовниц
Русская рулетка: 70 российских фильмов 2019 года
Объявлена дата проката фильма «Завод» Юрия Быкова
Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Алексей ЗолотовицкийРоман КурцынПавел ПрилучныйЕлена Хазанова
фильмы
ЛюбовникиЛюбовницы

анонс

Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»

Скорбим

Светлана Спиридонова
30 октября ушла из жизни актриса Светлана Спиридонова.
Николай Дунаев
30 октября ушёл из жизни актёр Николай Дунаев.
Евгений Калашник
29 октября ушёл из жизни актёр Евгений Калашник.
Юрий Екимов
21 октября ушёл из жизни актёр Юрий Екимов.

День рождения >>

Алина Бабак
Наталья Гурзо
Сергей Гурзо (младший)
Екатерина Дубакина
Елена Захарова
Кирилл Козаков
Юлия Подозёрова
Алексей Шевченков
Михаил Яншин
Жерар Барре
Бёрт Ланкастер
Самюэль Ле Бьян
Стефан Одран
Стефани Пауэрс
Энн Разерфорд
Дэвид Швиммер
все родившиеся 2 ноября >>

Афиша кино >>

Женщины на грани нервного срыва
драма, комедия
Испания, 1988
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Чрезвычайная ситуация
боевик, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2021
В эфире
триллер
США, Франция, 2022
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
Под облаками
драма, комедия
Бельгия, Франция, 2021
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
90 футов от дома
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Золотые соседи
драма
Россия, 2022
Любовники
комедия
Россия, 2022
Ностальгия
драма
Италия, Франция, 2022
Пётр I. Последний царь и первый император
исторический фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен