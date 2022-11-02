Павел Прилучный и Роман Курцын врываются в номер к Алене Бабенко в отрывке комедии «Любовники»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок комедии «Любовники
». Образы главных героев, «пострадавших» от женщин, воплотили Павел Прилучный
, Роман Курцын
и Алексей Золотовицкий
.
Проект стал продолжением фильма «Любовницы
», а режиссерское кресло вновь заняла Елена Хазанова
.
По сюжету, пытаясь наладить личную жизнь, Саша, Леша и Паша идут на групповую терапию для мужчин. Случайная встреча оборачивается гениальным планом – друзья решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду. Вот только они те еще гуру отношений и понятия не имеют, как помочь даже самим себе.
«Это ни в коем случае не история мщения или разоблачения женщин. Хотя в начале сюжета наши герои именно такой целью и задаются. Но пройдя этот скользкий и явно ошибочный путь, они приходят совсем к другому выводу: причины многих жизненных неурядиц прежде всего стоит искать в себе. А такие ценности, как любовь и честность, станут хорошей опорой в поисках
», — отметил Прилучный.
Фильм выходит в прокат 3 ноября.
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