Павел Прилучный и Роман Курцын врываются в номер к Алене Бабенко в отрывке комедии «Любовники»

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В проекте появится дополнительный девятый эпизод

2 ноября

Константин Хабенский и Виктория Исакова отправятся на «Сто лет тому вперед»

В Москве идут съемки фильма по мотивам повести Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой