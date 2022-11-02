Премьера режиссерской версии второго сезона «Эпидемии» состоится 7 ноября на ТВ-3

7 ноября на ТВ-3 состоится премьера режиссерской версии второго сезона сериала «Эпидемия
» – расширенного продолжения, в котором появилась дополнительная, девятая серия, сообщает пресс-служба телеканала.
Постановщиком «Эпидемии-2» выступил Дмитрий Тюрин
(«Триггер
»). В расширенной версии будет подробнее показана история некоторых персонажей второго плана, включая жителей языческой деревни из третьей серии с участием Сергея Горобченко
и Романа Маякина
.
В числе других новых героев появится дезертировавший из отряда «чистильщиков» военный Женя в исполнении Юры Борисова
и четверо самоизолировавшихся в карельской глуши молодых ребят – типичных столичных жителей, совершенно не приспособленных к выживанию в условиях апокалипсиса. Так, фотограф Тарас (Никита Еленев
) и художник-иллюстратор Алена (Виктория Клинкова
) состоят в болезненных, зависимых отношениях с громкими ссорами. Неуверенная в себе социолог Соня (Юлия Ендроссек
), приехавшая в Россию из Германии, влюблена в тату-мастера Эзиза (Аскар Ильясов
), но, кажется, не взаимно. У ребят кончаются запасы, начинаются перебои с водой и электричеством, напряжение между ними нарастает, и рано или поздно им приходится рискнуть и покинуть свое убежище.
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