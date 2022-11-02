Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера режиссерской версии второго сезона «Эпидемии» состоится 7 ноября на ТВ-3

2 ноября
2022 год

Новости кино >>
2 ноября 2022
7 ноября на ТВ-3 состоится премьера режиссерской версии второго сезона сериала «Эпидемия» – расширенного продолжения, в котором появилась дополнительная, девятая серия, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера режиссерской версии второго сезона «Эпидемии» состоится 7 ноября на ТВ-3

Постановщиком «Эпидемии-2» выступил Дмитрий ТюринТриггер»). В расширенной версии будет подробнее показана история некоторых персонажей второго плана, включая жителей языческой деревни из третьей серии с участием Сергея Горобченко и Романа Маякина.

В числе других новых героев появится дезертировавший из отряда «чистильщиков» военный Женя в исполнении Юры Борисова и четверо самоизолировавшихся в карельской глуши молодых ребят – типичных столичных жителей, совершенно не приспособленных к выживанию в условиях апокалипсиса. Так, фотограф Тарас (Никита Еленев) и художник-иллюстратор Алена (Виктория Клинкова) состоят в болезненных, зависимых отношениях с громкими ссорами. Неуверенная в себе социолог Соня (Юлия Ендроссек), приехавшая в Россию из Германии, влюблена в тату-мастера Эзиза (Аскар Ильясов), но, кажется, не взаимно. У ребят кончаются запасы, начинаются перебои с водой и электричеством, напряжение между ними нарастает, и рано или поздно им приходится рискнуть и покинуть свое убежище.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Юра БорисовСергей ГоробченкоНикита ЕленевЮлия ЕндроссекАскар ИльясовВиктория КлинковаРоман МаякинДмитрий Тюрин
фильмы
ЭпидемияЭпидемия-2

фотографии >>
Премьера режиссерской версии второго сезона «Эпидемии» состоится 7 ноября на ТВ-3 фотографии
Премьера режиссерской версии второго сезона «Эпидемии» состоится 7 ноября на ТВ-3 фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Светлана Спиридонова
30 октября ушла из жизни актриса Светлана Спиридонова.
Николай Дунаев
30 октября ушёл из жизни актёр Николай Дунаев.
Евгений Калашник
29 октября ушёл из жизни актёр Евгений Калашник.
Юрий Екимов
21 октября ушёл из жизни актёр Юрий Екимов.

День рождения >>

Алина Бабак
Наталья Гурзо
Сергей Гурзо (младший)
Екатерина Дубакина
Елена Захарова
Кирилл Козаков
Юлия Подозёрова
Алексей Шевченков
Михаил Яншин
Жерар Барре
Бёрт Ланкастер
Самюэль Ле Бьян
Стефан Одран
Стефани Пауэрс
Энн Разерфорд
Дэвид Швиммер
все родившиеся 2 ноября >>

Афиша кино >>

Женщины на грани нервного срыва
драма, комедия
Испания, 1988
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Чрезвычайная ситуация
боевик, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2021
В эфире
триллер
США, Франция, 2022
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
Под облаками
драма, комедия
Бельгия, Франция, 2021
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
90 футов от дома
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Золотые соседи
драма
Россия, 2022
Любовники
комедия
Россия, 2022
Ностальгия
драма
Италия, Франция, 2022
Пётр I. Последний царь и первый император
исторический фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен