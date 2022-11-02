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Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»
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Вся жизнь перед глазами: Андрей Бурковский стремительно взрослеет в трейлере фильма «Я на перемотке!»

2 ноября
2022 год

Новости кино >>
2 ноября 2022

В сети появился трейлер фантастической комедии «Я на перемотке!» Никиты ВладимироваРодители строгого режима»).


Максим так занят на работе, пытаясь все успеть и не подвести начальство, что не замечает самых важных вещей в своей жизни. В годовщину знакомства с любимой девушкой Сашей, после случайной ссоры с необычной таксисткой Тамарой Петровной, у Максима начинают происходить совершенно необъяснимые события. Герою предстоит прожить свою жизнь на перемотке.

«Фильм, как нам кажется, снят в стилистике «магического реализма», — рассказал Никита Владимиров. — Мир, который мы видим на экране, реален, узнаваем, но художественно преобразован с помощью определенных цветов и определенной стилистики объектов, которые наполняют эту историю. Нам хотелось, чтобы зритель, с одной стороны, не подумал, что егоуводят в какую-то сюрреалистическую дичь, а с другой стороны, чтобы эта реальность была чуть больше раскрашена, чем наша обычная жизнь, так как нам иногда не хватает солнца и красок, и от этого мы частенько ходим грустные, бледные…».

Вся жизнь перед глазами: Андрей Бурковский стремительно взрослеет в трейлере фильма «Я на перемотке!»

Главные роли в фильме сыграли Андрей Бурковский, Ксения Теплова, Ирина Пегова, Фёдор Лавров, Татьяна Догилева, Сергей Барковский, Наталия Фиссон и другие.

«Это смешное семейное кино об общечеловеческих ценностях, — считает Андрей Бурковский. — О том, что все самое важное нельзя откладывать на потом, нужно жить здесь и сейчас. Что касается образа моего героя — поскольку Максим проживает «на перемотке» свою жизнь, мне нужно играть его в разном возрасте — от молодого до очень старого. Для меня это очень интересная актёрская задача, такой вызов, что я сразу же согласился на эту роль».

В российский прокат лента «Я на перемотке!» выйдет 17 ноября.
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фильмы
Я на перемотке!

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Вся жизнь перед глазами: Андрей Бурковский стремительно взрослеет в трейлере фильма «Я на перемотке!» фотографии
Вся жизнь перед глазами: Андрей Бурковский стремительно взрослеет в трейлере фильма «Я на перемотке!» фотографии
Вся жизнь перед глазами: Андрей Бурковский стремительно взрослеет в трейлере фильма «Я на перемотке!» фотографии
Вся жизнь перед глазами: Андрей Бурковский стремительно взрослеет в трейлере фильма «Я на перемотке!» фотографии
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