Вся жизнь перед глазами: Андрей Бурковский стремительно взрослеет в трейлере фильма «Я на перемотке!»

В сети появился трейлер фантастической комедии «Я на перемотке!
» Никиты Владимирова
(«Родители строгого режима
»).
Максим так занят на работе, пытаясь все успеть и не подвести начальство, что не замечает самых важных вещей в своей жизни. В годовщину знакомства с любимой девушкой Сашей, после случайной ссоры с необычной таксисткой Тамарой Петровной, у Максима начинают происходить совершенно необъяснимые события. Герою предстоит прожить свою жизнь на перемотке.
«Фильм, как нам кажется, снят в стилистике «магического реализма»
, — рассказал Никита Владимиров. — Мир, который мы видим на экране, реален, узнаваем, но художественно преобразован с помощью определенных цветов и определенной стилистики объектов, которые наполняют эту историю. Нам хотелось, чтобы зритель, с одной стороны, не подумал, что егоуводят в какую-то сюрреалистическую дичь, а с другой стороны, чтобы эта реальность была чуть больше раскрашена, чем наша обычная жизнь, так как нам иногда не хватает солнца и красок, и от этого мы частенько ходим грустные, бледные…
».
Главные роли в фильме сыграли Андрей Бурковский
, Ксения Теплова
, Ирина Пегова
, Фёдор Лавров
, Татьяна Догилева
, Сергей Барковский
, Наталия Фиссон
и другие.
«Это смешное семейное кино об общечеловеческих ценностях
, — считает Андрей Бурковский. — О том, что все самое важное нельзя откладывать на потом, нужно жить здесь и сейчас. Что касается образа моего героя — поскольку Максим проживает «на перемотке» свою жизнь, мне нужно играть его в разном возрасте — от молодого до очень старого. Для меня это очень интересная актёрская задача, такой вызов, что я сразу же согласился на эту роль
».
В российский прокат лента «Я на перемотке!
» выйдет 17 ноября.
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