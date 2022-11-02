Вся жизнь перед глазами: Андрей Бурковский стремительно взрослеет в трейлере фильма «Я на перемотке!»

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В проекте появится дополнительный девятый эпизод

Павел Прилучный и Роман Курцын врываются в номер к Алене Бабенко в отрывке комедии «Любовники»

2 ноября

Константин Хабенский и Виктория Исакова отправятся на «Сто лет тому вперед»

В Москве идут съемки фильма по мотивам повести Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой