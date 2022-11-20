Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Белый лотос» получит третий сезон

20 ноября
2022 год

Новости кино >>
20 ноября 2022
Популярный сатирический сериал HBO «Белый лотос» продлен на третий сезон, сообщает Variety.

«Белый лотос» получит третий сезон

Шоураннером, режиссером, сценаристом и продюсером продолжения шоу вновь выступит Майк Уайт.

Действие первого сезона, стартовавшего в июле 2021 года, разворачивается на эксклюзивном гавайском курорте. Зрителям рассказали про отдых различных гостей отеля в течение недели, когда они расслабляются и восстанавливают силы в раю. Но с каждым днем нечто мрачное пробуждается в этих идеальных путешественниках, веселых сотрудниках отеля и самом идиллическом месте. На счету шоу десять премий «Эмми», в том числе за лучший мини-сериал.

Читать рецензию Мама миа, дольче вита и коза ностра: Богачи отдыхают на Сицилии во втором сезоне «Белого лотоса»

Премьера второго сезона, посвященного отдыху на Сицилии, состоялась в конце октября. В «Белом лотосе» заняты Мюррэй Бартлетт, Дженнифер Кулидж, Конни Бриттон, Стив Зан, Александра Даддарио, Фред Хехингер, Сидни Суини, Фарид Мюррей Абрахам, Том Холландер, Обри Плаза, Тео Джеймс, Майкл Империоли и другие актеры. В России сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Наследники» вновь стали лучшим драматическим сериалом на премии «Эмми»
«Наследники» лидируют по числу номинаций на премию «Эмми-2022»
персоны
Фарид Мюррей АбрахамМюррэй БартлеттКонни БриттонАлександра ДаддариоТео ДжеймсСтив ЗанМайкл ИмпериолиДженнифер КулиджОбри ПлазаСидни СуиниМайк УайтФред ХехингерТом Холландер
фильмы
Белый лотос

анонс

Скорбим

Александр Горшков
17 ноября ушёл из жизни фигурист Александр Горшков.
Владимир Мусатов
16 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Мусатов.
Константин Котляров
15 ноября ушёл из жизни актёр Константин Котляров.

День рождения >>

Алексей Баталов
Валерий Ивченко
Амалия Мордвинова
Майя Плисецкая
Григорий (Григол) Ткабладзе
Александр Ткачёнок
Павел Трубинер
Михаил Ульянов
Сергей Шевкуненко
Бо Дерек
Джоэл МакХэйл
Андреа Райзборо
Риз Уэйкфилд
Анджела Финоккьяро
Флориан Дэвид Фитц
Шон Янг
все родившиеся 20 ноября >>

Афиша кино >>

Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Время года зима
драма
Россия, 2022
Император
Россия, 2022
Нитрам
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, 2021
Корабль в Пусан
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Королева Елизавета II
биография, исторический фильм
Великобритания, 2022
Ламборгини: Человек-легенда
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Италия, США, 2022
F20
Россия, 2021
Идеальное ограбление
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, 2021
Логово
боевик, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Лохматый патруль
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2022
Наша зима
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру в Telegram