«Белый лотос» получит третий сезон

Популярный сатирический сериал HBO «Белый лотос
» продлен на третий сезон, сообщает Variety
.
Шоураннером, режиссером, сценаристом и продюсером продолжения шоу вновь выступит Майк Уайт
.
Действие первого сезона, стартовавшего в июле 2021 года, разворачивается на эксклюзивном гавайском курорте. Зрителям рассказали про отдых различных гостей отеля в течение недели, когда они расслабляются и восстанавливают силы в раю. Но с каждым днем нечто мрачное пробуждается в этих идеальных путешественниках, веселых сотрудниках отеля и самом идиллическом месте. На счету шоу десять премий «Эмми», в том числе за лучший мини-сериал.
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Мама миа, дольче вита и коза ностра: Богачи отдыхают на Сицилии во втором сезоне «Белого лотоса»
Премьера второго сезона, посвященного отдыху на Сицилии, состоялась в конце октября. В «Белом лотосе» заняты Мюррэй Бартлетт
, Дженнифер Кулидж
, Конни Бриттон
, Стив Зан
, Александра Даддарио
, Фред Хехингер
, Сидни Суини
, Фарид Мюррей Абрахам
, Том Холландер
, Обри Плаза
, Тео Джеймс
, Майкл Империоли
и другие актеры. В России сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion
.
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