Роман Эйн Рэнд «Атлант расправил плечи» перенесут на малый экран

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Новости кино Фрэнк Грилло изобретает легендарный суперкар в фильме «Ламборгини: человек-легенда» В прокате с 24 ноября

Спутник телезрителя «Серена»: Девушка, которая играла с топором В ночь с 18 на 19 ноября, 01:35, СТС

Интервью Евгений Горенбург: «”Гриша Субботин” – фильм о современности, снятый людьми, воспитанными на советских комедиях» Продюсер картины – о независимом кино, ламповых комедиях и курьерах, которые могут стать героями нашего времени

Главная тема Игра головой: 5 фильмов, которые показывают футбол с неожиданной стороны Лига чемпионов по поиску глубинных смыслов

Лайфстайл В России запретили «Гарри Поттера» Новогодний марафон отменяется

Новости кино Премьера «Замерзших» с Быстровым и Трониной состоится 1 декабря Все эпизоды выйдут сразу в онлайн-кинотеатрах Иви и Okko

Интервью Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха» Генеральный продюсер ТНТ — о любви зрителей, планах и почему ТНТ — больше, чем канал