Роман Эйн Рэнд «Атлант расправил плечи» перенесут на малый экран

Роман Эйн Рэнд «Атлант расправил плечи
» получит новую экранизацию. Права на многосерийную адаптацию приобрело консервативное интернет-издание The Daily Wire
, сообщается на его сайте.
О сериале известно лишь, что его премьера состоится на стриминговом сервисе DailyWire+. Среди продюсеров числится Бен Шапиро. Согласно Deadline
, режиссеров и шоураннеров для экранизации начнут подыскивать в декабре.
Антиутопия Рэнд была впервые опубликована в 1957 году. В ней рассказывается о приходе социалистов к власти во всем мире. Начинаются гонения на крупный бизнес, свободный рынок уступает позиции плановой экономике, Америка постепенно погружается в хаос и тьму. Главные герои — владелица железнодорожной компании Дэгни Таггерт и глава металлургических заводов Хэнк Реардэн пытаются противостоять новым устоям.
Первая киноадаптация романа, состоящая из трех частей, вышла в начале 2010-х. Таггерт в картине воплотила Тейлор Шиллинг
, а Реардена — Грант Боулер
.
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