Эллен Помпео
расстанется с «Анатомией страсти
». Актриса снималась в сериале 17 лет, уточняет CNN
.
«Я бесконечно благодарна любви и поддержке, которую вы мне оказывали на протяжении всех 19-ти сезонов! Ничто из этого было бы невозможно без лучших фанатов в мире. Вы сделали это путешествие по-настоящему веселым и культовым! Я безумно люблю и ценю вас в ответ. Вы знаете, что шоу должно продолжаться, а я обязательно вернусь в гости», –
прокомментировала Помпео свой уход.
Финальный эпизод с актрисой в образе Мередит Грей выйдет 23 февраля 2023 года, после чего героиня переедет из Сиэтла в Бостон. Впрочем, создатели шоу не исключают возможности эпизодического появления звезды в последующих сезонах.
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«Анатомии страсти» стартовала на канале ABC в 2005 году. Помимо Помпео, в ней снимались Сандра О
, Кэтрин Хейгл
, Патрик Демпси
, Джеффри Дин Морган
, Крис О'Доннелл
и другие популярные актеры.
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