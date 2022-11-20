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Эллен Помпео расстанется с «Анатомией страсти»

20 ноября
2022 год

Новости кино >>
20 ноября 2022
Эллен Помпео расстанется с «Анатомией страсти». Актриса снималась в сериале 17 лет, уточняет CNN.

Эллен Помпео расстанется с «Анатомией страсти»
фото: edition.cnn

«Я бесконечно благодарна любви и поддержке, которую вы мне оказывали на протяжении всех 19-ти сезонов! Ничто из этого было бы невозможно без лучших фанатов в мире. Вы сделали это путешествие по-настоящему веселым и культовым! Я безумно люблю и ценю вас в ответ. Вы знаете, что шоу должно продолжаться, а я обязательно вернусь в гости», – прокомментировала Помпео свой уход.

Финальный эпизод с актрисой в образе Мередит Грей выйдет 23 февраля 2023 года, после чего героиня переедет из Сиэтла в Бостон. Впрочем, создатели шоу не исключают возможности эпизодического появления звезды в последующих сезонах.

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«Анатомии страсти» стартовала на канале ABC в 2005 году. Помимо Помпео, в ней снимались Сандра О, Кэтрин Хейгл, Патрик Демпси, Джеффри Дин Морган, Крис О'Доннелл и другие популярные актеры.
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