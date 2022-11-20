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Имоджен Путс сыграет в «Хронологии воды» Кристен Стюарт

20 ноября
2022 год

Новости кино >>
20 ноября 2022
Имоджен Путс сыграет главную роль в полнометражном режиссерском дебюте Кристен Стюарт «Хронология воды» (The Chronology Of Water), уверяет Deadline.

Имоджен Путс сыграет в «Хронологии воды» Кристен Стюарт
фото: latestly.com

В ленте, основанной на одноименных мемуарах Лидии Юкнавич, пойдет речь о молодой женщине, которая после неудачи на поприще пловчихи нашла себя в литературе, став в конечном итоге педагогом, матерью и уникальным современным писателем. Это история выживания и взросления.

Сценарий картины звезда «Сумерек» пишет вместе с Энди Минго. Продюсером числится Ридли Скотт со своей компанией Scott Free Productions, с которой Стюарт сотрудничала, когда работала над дебютной короткометражкой «Пойдем поплаваем».
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