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Финальный сезон «Жуков» стартует 5 декабря

21 ноября
2022 год

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21 ноября 2022

5 декабря на ТНТ стартует третий сезон сериала «Жуки» – комедии о трех московских айтишниках, которые вынуждены разрабатывать приложение для знакомств в глухой русской деревне. В финальном сезоне к своим ролям вернутся Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Игорь Верник, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев, сообщает пресс-служба телеканала.

Финальный сезон «Жуков» стартует 5 декабря
фото: Пресс-служба ТНТ

Второй сезон проекта завершился красноречивой сценой: жители деревни загоняют пытавшегося украсть приложение Инвестора (Верник) на край обрыва, а тот прыгает оттуда вниз. Участковый Маслов (Лагашкин) комментирует произошедшее своей фирменной фразой «Вонючий случай». События третьего сезона начнут разворачиваться спустя неделю. Никита (Чепурченко), Денис (Комаров) и Артемий (Дубровин) забирают Инвестора из больницы и приступают к его реабилитации, чтоб он пришел в сознание и вернул им приложение.

Параллельно ребятам придется разбираться с любовными историями: Никита и Катя (Дарья Алыпова) проверят отношения на прочность, Артемия ждет неожиданная месть от Толика, а Денис и Дина (Елизавета Гончаренко) станут еще ближе друг к другу. Тем временем Маслова ждет ожесточенное противостояние с новой участковой, роль которой исполнила Марьяна Спивак. Ее методы диаметрально противоположны жизненной философии персонажа Максима Лагашкина, поэтому ему придется по-настоящему напрячься, чтобы сохранить свое влияние в Жуках.

Финальный сезон «Жуков» стартует 5 декабря
фото: Пресс-служба ТНТ

Авторами сценария вновь выступили Сергей Нотариус и Максим Пешков, при этом последний на этот раз занял режиссерское кресло. Постановщик отметил, что в сезоне ни один эпизод не обошелся без экшн-сцены: «Увечья получают практически все, одних только взрывов у нас несколько штук. Автомобильные аварии, массовые драки, полёт на воздушном шаре – в этом сезоне будет всё».
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