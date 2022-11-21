Боб Айгер возвращается на пост гендиректора Disney. Ранее он занимал эту должность с 2005 по 2020 годы. Источники Variety отмечают, что новость стала неожиданной даже для самых высокопоставленных руководителей корпорации.
фото: forbes.com
В 2020 году, в разгар пандемии, CEO компании стал Боб Чапек, ранее возглавлявший подразделение, которое занималось парками развлечений и производством продуктов Disney. До 2021-го Айгер оставался в компании в качестве исполнительного директора и куратора творческих работ.
Увольнение Чапека произошло вслед за финансовым отчетом за третий квартал, где было сказано, что расходы на контент и маркетинг для платформ Disney достигли своего прогнозируемого пика в 1,5 миллиарда долларов. За время работы Чапеку пришлось урегулировать множество конфликтов — в том числе громкий скандал со Скарлетт Йоханссон, недовольной одновременным релизом «Черной вдовы» в кинотеатрах и на стриминге Disney+.
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