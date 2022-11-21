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Ченнинг Татум вновь поработает с Дэвидом Литчем

21 ноября
2022 год

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21 ноября 2022
Ченнинг Татум исполнит главную роль в шпионском триллере «Красная рубашка» (Red Shirt), который поставит Дэвид Литч, сообщает Deadline.

Ченнинг Татум вновь поработает с Дэвидом Литчем
фото: Getty Images

Подробности сюжета пока не сообщаются, но известно, что это будет история в духе бондианы. Идея проекта принадлежит Саймону Кинбергу, работавшему над сценариями шести частей франшизы «Люди Икс» и культовыми боевиком «Мистер и миссис Смит». Литч и Татум также числятся в качестве продюсеров.

Последней работой Литча стал триллер «Быстрее пули», заработавший 240 миллионов долларов в мировом прокате. Татум исполнил в картине одну из эпизодических ролей. В ближайшее время постановщик планирует приступить к съемкам ленты «Плохой парень» (The Fall Guy) по мотивам одноименного сериала 80-х годов о голливудском каскадере, который в перерывах между киносъемками подрабатывает детективом и охотником за головами. В касте — Эмили Блант, Райан Гослинг и Аарон Тейлор-Джонсон.
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