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Анна Ковальчук продолжит погоню за преступниками 28 ноября

22 ноября
2022 год

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22 ноября 2022

Премьера новых серий детективного сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук состоится 28 ноября в эфире «России 1», сообщает пресс-служба телеканала.

Анна Ковальчук продолжит погоню за преступниками 28 ноября
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Зрителей ждет развязка непростой жизненной ситуации, в которой оказалась не только главная героиня, но и ее близкие люди. Мария Швецова понимает, что в личной жизни слишком часто рубила с плеча, и ей предстоит «работа над ошибками». Но кого она решит вернуть – бывшего мужа Дмитрия Луганского (Мирослав Малич) или несостоявшегося жениха, опера Платонова (Алексей Комашко)? У каждого из них развиваются новые отношения, и следователь Людмила Колонкова (Ольга Павловец) вполне может стать для Маши не только подругой, но и соперницей в любви. Но еще сильнее Швецову беспокоит, что дочь Злата (Злата Ковальчук) не на шутку увлеклась опасными журналистскими расследованиями и предпочитает действовать в одиночку.

И все же никакие личные проблемы не способны отвлечь Марию Швецову от любимой работы. Вместе с полковником Ковиным (Вячеслав Захаров) и верными друзьями – Курочкиным (Александр Новиков) и Кораблевым (Игорь Николаев) — подполковник Швецова продолжает погоню за преступниками. Впереди новые тайны и новые неожиданные повороты.
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