Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Переделкино
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Век воли не видать: Netflix показал трейлер финальной части «Каменного океана»

22 ноября
2022 год

Новости кино >>
22 ноября 2022

Netflix выпустил первый трейлер третьей и заключительной части «Каменного океана» — арки Джолин Куджо из «Невероятных приключений Джоджо» от студии David ProductionНесносные пришельцы», «Спригган»). Финальные эпизоды (с 25-го по 38-й) выйдут 1 декабря.


Сюжет текущего сезона вращается вокруг Джолин Куджо — дочери Джотаро, одного из главных героев предыдущих частей франшизы. Попав в аварию и взяв на себя вину за смерть человека, девушка отправляется на 15 лет в тюрьму строгого режима Грин Долфин Стрит, печально известную как «Аквариум». От отца она получает амулет, пробуждающий в ней уникальную силу, – стенд. В заточении Джолин найдет друзей и союзников, раскроет заговор и вступит в противостояние с тюремным священником Энрико Пуччи.

Читать «Ван-Пис. Красный фильм» — еще один невероятно популярный сёнэн
В этом году аниме-франшиза о ДжоДжо празднует десятилетие, что сопровождалось в течение года рядом торжественных мероприятий. Лежащая в его основе культовая манга Хирохико Араки между тем отметила 25-летие в прошлом году — и продолжает выходить.

Век воли не видать: Netflix показал трейлер финальной части «Каменного океана»

Благодаря премьере первого числа финал «Каменного океана» обогащает календарь премьер осеннего сезона, который на японском телевидении длится с октября по декабрь. Так как мы составляли список рекомендаций в сентябре, то «Невероятные приключения ДжоДжо» туда, увы, не попали. Так что вносите сами — например, вместе с комедией «Я и Робоко» (с 4 декабря) и авантюрным спин-оффом «Люпена III» под заголовком «Люпен: Зеро» (без даты).
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
David ProductionNetflixАнимацияаниме
фильмы
Люпен IIIНевероятные приключения ДжоДжоНесносные пришельцыСпригган

фотографии >>
Век воли не видать: Netflix показал трейлер финальной части «Каменного океана» фотографии
Век воли не видать: Netflix показал трейлер финальной части «Каменного океана» фотографии
Век воли не видать: Netflix показал трейлер финальной части «Каменного океана» фотографии
Век воли не видать: Netflix показал трейлер финальной части «Каменного океана» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Конкурс «Суперпозиция»

Скорбим

Александр Старостин
21 ноября ушёл из жизни актёр Александр Старостин.

День рождения >>

Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Дилноза Кубаева
Евгения Лапова
Гасан Мамедов
Вероника Пляшкевич
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Роберт Вон
Скарлетт Йоханссон
Изильда Ле Беско
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Брюс Пэйн
Марк Руффало
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Время года зима
драма
Россия, 2022
Император
Россия, 2022
Нитрам
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, 2021
Корабль в Пусан
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Королева Елизавета II
биография, исторический фильм
Великобритания, 2022
Ламборгини: Человек-легенда
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Италия, США, 2022
F20
Россия, 2021
Идеальное ограбление
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, 2021
Логово
боевик, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Лохматый патруль
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2022
Наша зима
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram