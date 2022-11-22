Век воли не видать: Netflix показал трейлер финальной части «Каменного океана»

Netflix
выпустил первый трейлер третьей и заключительной части «Каменного океана
» — арки Джолин Куджо из «Невероятных приключений Джоджо
» от студии David Production
(«Несносные пришельцы
», «Спригган
»). Финальные эпизоды (с 25-го по 38-й) выйдут 1 декабря.
Сюжет текущего сезона вращается вокруг Джолин Куджо — дочери Джотаро, одного из главных героев предыдущих частей франшизы. Попав в аварию и взяв на себя вину за смерть человека, девушка отправляется на 15 лет в тюрьму строгого режима Грин Долфин Стрит, печально известную как «Аквариум». От отца она получает амулет, пробуждающий в ней уникальную силу, – стенд. В заточении Джолин найдет друзей и союзников, раскроет заговор и вступит в противостояние с тюремным священником Энрико Пуччи.
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В этом году аниме-франшиза о ДжоДжо празднует десятилетие, что сопровождалось в течение года рядом торжественных мероприятий
. Лежащая в его основе культовая манга Хирохико Араки
между тем отметила 25-летие в прошлом году — и продолжает выходить.
Благодаря премьере первого числа финал «Каменного океана» обогащает календарь премьер осеннего сезона
, который на японском телевидении длится с октября по декабрь. Так как мы составляли список рекомендаций
в сентябре, то «Невероятные приключения ДжоДжо» туда, увы, не попали. Так что вносите сами — например, вместе с комедией «Я и Робоко»
(с 4 декабря) и авантюрным спин-оффом «Люпена III
» под заголовком «Люпен: Зеро»
(без даты).
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