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Национальная веб-премия открывает прием заявок

22 ноября
2022 год

Новости кино >>
22 ноября 2022
V Национальная премия в области веб-индустрии состоится 17 февраля в Москве. Как и в прошлом году, она будет состоять из двух блоков – «PROдвижение» и «PROконтент», где будут вручены призы за продвижение интернет-сериалов и лучший веб-контент уходящего года, сообщает пресс-служба премии.

Национальная веб-премия открывает прием заявок
фото: Пресс-служба Национальной премии в области веб-индустрии

На соискание премии могут претендовать интернет-проекты на русском языке, премьера которых состоялась в период с 1 ноября 2021-го по 1 декабря 2022 года. Заявки от онлайн-кинотеатров и аудиовизуальных сервисов принимаются до 25 декабря включительно.

В этом году к традиционным номинациям будет добавлен приз за лучший подкаст, посвященный интернет-сериалам и веб-индустрии, а также впервые будут вручены награды лучшим медиаменеджеру онлайн-платформы и продюсеру интернет-проекта. Жюри прессы заменит жюри профильных телеграм-каналов — они выберут лучший интернет-сериал до 24 минут и более 24 минут.
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№ 2
Princesa_ptichka   22.11.2022 - 12:18
что ж, надеемся, что и контент по уровню как-то хотя бы поднимется. потому что слишком пока все плохо( от этого еще грустнее. читать далее>>
№ 1
Элинкаа   22.11.2022 - 11:40
Ну вот как-то не вижу я смысла в таких премиях. Вроде кого-то награждают, чествуют, но контент от этого лучше не становится, как был средний так и остается читать далее>>
Всего сообщений: 2
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