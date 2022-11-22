Национальная веб-премия открывает прием заявок



фото: Пресс-служба Национальной премии в области веб-индустрии

V Национальная премия в области веб-индустрии состоится 17 февраля в Москве. Как и в прошлом году, она будет состоять из двух блоков – «PROдвижение» и «PROконтент», где будут вручены призы за продвижение интернет-сериалов и лучший веб-контент уходящего года, сообщает пресс-служба премии.На соискание премии могут претендовать интернет-проекты на русском языке, премьера которых состоялась в период с 1 ноября 2021-го по 1 декабря 2022 года. Заявки от онлайн-кинотеатров и аудиовизуальных сервисов принимаются до 25 декабря включительно.В этом году к традиционным номинациям будет добавлен приз за лучший подкаст, посвященный интернет-сериалам и веб-индустрии, а также впервые будут вручены награды лучшим медиаменеджеру онлайн-платформы и продюсеру интернет-проекта. Жюри прессы заменит жюри профильных телеграм-каналов — они выберут лучший интернет-сериал до 24 минут и более 24 минут.