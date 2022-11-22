Ингрид Олеринская приступила к съемкам в драмеди «Ира»

Ингрид Олеринская исполнит главную роль в сериале «Ира». О старте съемок драмеди сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, который эксклюзивно выпустит проект в 2023 году.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По сюжету Ира — своенравная 30-летняя москвичка, не признающая правил и устоев современного общества. На протяжении всего сезона она легко ломает четвертую стену и открыто обсуждает со зрителем всё, что ее волнует. Темы для размышлений и самокопания абсолютно разные: от ипотеки и ночного забега к холодильнику до уборки квартиры и влиянии женских прокладок на популяцию морских котиков. И ладно бы котики. В личной жизни Иры тоже не всё в порядке. Она встречается с истеричным сценаристом Сергеем (Григорий Калинин), но взрывной характер женщины не позволяет им постоянно быть вместе, поэтому пара регулярно ссорится.
Один из таких скандалов неожиданно сближает Ирину с неким Феликсом (Иван Купреенко). Мимолетный роман заходит слишком далеко и ставит главную героиню перед важным жизненным выбором. Возможно, пора задуматься о семье? Но и здесь Ирина предпочитает не торопить события. Тем более, что перед глазами не самый удачный пример родителей. Ее отец (Андрей Федорцов) однажды оставил семью ради студентки, а мать (Светлана Камынина) после автомобильной аварии посвятила себя религии и хочет, чтобы дочь тоже пришла к Богу.
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