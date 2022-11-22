Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Конкурс «Суперпозиция»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Гоша Куценко возвращается на станцию «Скорой помощи»

22 ноября
2022 год

Новости кино >>
22 ноября 2022

Премьера пятого сезона сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко состоится 28 ноября на НТВ. Главный герой картины – Константин Кулыгин, в прошлом водитель бригады скорой помощи, а ныне квалифицированный врач – и его коллеги продолжат спасать жизни и помогать больным, сообщает пресс-служба телеканала.

Гоша Куценко возвращается на станцию «Скорой помощи»
фото: Пресс-служба НТВ

В новом сезоне Кулыгину предстоит помочь мастеру по изготовлению зеркал, кожа которого приобрела голубой оттенок, сбитому велосипедисту, рыбаку, который заразился редкой болезнью от трофейной рыбы, и даже вору, пострадавшему от железной хватки служебной собаки.

«Новый сезон будет более легким и лирическим, чем два предыдущих. Зрителей ждет много юмора, а моего героя – перемены в личной жизни. Всех подробностей раскрывать не хочу, но могу сказать, что финал всех удивит и порадует. Мне кажется, что основная характеристика нашего сериала – это трогательность, такова уж суть профессии врача скорой помощи. Мы решили никак не касаться темы пандемии, потому что она тяготит и счастья никому не принесла, так что все события разворачиваются вне времени», — отметил Гоша Куценко.

Гоша Куценко возвращается на станцию «Скорой помощи»
фото: Пресс-служба НТВ

На подстанции скорой помощи появятся новенькие. Врачи, фельдшеры и водители 70-й подстанции совершенно не знают местных правил, порядков и делают всё не так. Впрочем, от них есть и плюсы, ведь как минимум две женщины – доктор Соловьева (Екатерина Федулова) и фельдшер Люба (Светлана Брюханова) начнут бороться за сердце Кулыгина. Старые пары тоже удивляют новыми витками в отношениях: Арефьева (Екатерина Волкова) и Рыков (Петр Баранчеев), например, задумаются о пополнении, а Ломагин (Александр Тютин) с женой будут готовиться стать дедушкой и бабушкой.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Элинкаа   22.11.2022 - 18:07
Приятно видеть на самом деле, что Куценко как-то постепенно возвращает себе потерянную актерскую карьеру! Актер то и правда хороший, талантливый читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
«Скорая помощь-4»: Хроники нар
Гоша Куценко: «В вакцинации я разбираюсь – могу по антителам проконсультировать»
«Скорая помощь» вернется с четвертым сезоном
Можем повторить: 23 продолжения российских сериалов, ожидаемых этой осенью
В новом сезоне НТВ покажет продолжение сериалов «Горячая точка», «Пёс» и «Скорая помощь»
Третий сезон «Скорой помощи» с Гошей Куценко начнётся в начале ноября
«Я, оказывается, уже переболел»: Гоша Куценко о коронавирусе
Съёмки третьего сезона «Скорой помощи» успели завершить до пандемии
Продолжение «Скорой помощи» с Гошей Куценко выйдет 28 октября
Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
Гоша Куценко появится в третьем сезоне «Балабола»
Стартовали съёмки второго сезона «Скорой помощи»
На НТВ состоится премьера «Скорой помощи» с Гошей Куценко
Завершились съёмки «Скорой помощи» с Гошей Куценко
Гоша Куценко сел за руль «Скорой помощи»
персоны
Пётр БаранчеевСветлана БрюхановаЕкатерина ВолковаГоша КуценкоАлександр ТютинЕкатерина Федулова
фильмы
Скорая помощьСкорая помощь-2Скорая помощь-3Скорая помощь-4Скорая помощь-5

анонс

Конкурс «Суперпозиция»

Скорбим

Александр Старостин
21 ноября ушёл из жизни актёр Александр Старостин.

День рождения >>

Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Дилноза Кубаева
Евгения Лапова
Гасан Мамедов
Вероника Пляшкевич
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Роберт Вон
Скарлетт Йоханссон
Изильда Ле Беско
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Брюс Пэйн
Марк Руффало
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Время года зима
драма
Россия, 2022
Император
Россия, 2022
Ламборгини: Человек-легенда
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Италия, США, 2022
Нитрам
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, 2021
Корабль в Пусан
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Королева Елизавета II
биография, исторический фильм
Великобритания, 2022
F20
Россия, 2021
Идеальное ограбление
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, 2021
Логово
боевик, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Лохматый патруль
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2022
Наша зима
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен