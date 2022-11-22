Гоша Куценко возвращается на станцию «Скорой помощи»

Премьера пятого сезона сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко состоится 28 ноября на НТВ. Главный герой картины – Константин Кулыгин, в прошлом водитель бригады скорой помощи, а ныне квалифицированный врач – и его коллеги продолжат спасать жизни и помогать больным, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба НТВ
В новом сезоне Кулыгину предстоит помочь мастеру по изготовлению зеркал, кожа которого приобрела голубой оттенок, сбитому велосипедисту, рыбаку, который заразился редкой болезнью от трофейной рыбы, и даже вору, пострадавшему от железной хватки служебной собаки.
«Новый сезон будет более легким и лирическим, чем два предыдущих. Зрителей ждет много юмора, а моего героя – перемены в личной жизни. Всех подробностей раскрывать не хочу, но могу сказать, что финал всех удивит и порадует. Мне кажется, что основная характеристика нашего сериала – это трогательность, такова уж суть профессии врача скорой помощи. Мы решили никак не касаться темы пандемии, потому что она тяготит и счастья никому не принесла, так что все события разворачиваются вне времени», — отметил Гоша Куценко.
фото: Пресс-служба НТВ
На подстанции скорой помощи появятся новенькие. Врачи, фельдшеры и водители 70-й подстанции совершенно не знают местных правил, порядков и делают всё не так. Впрочем, от них есть и плюсы, ведь как минимум две женщины – доктор Соловьева (Екатерина Федулова) и фельдшер Люба (Светлана Брюханова) начнут бороться за сердце Кулыгина. Старые пары тоже удивляют новыми витками в отношениях: Арефьева (Екатерина Волкова) и Рыков (Петр Баранчеев), например, задумаются о пополнении, а Ломагин (Александр Тютин) с женой будут готовиться стать дедушкой и бабушкой.
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