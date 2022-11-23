Репин, Петров и Водкин: Ольга Рыжкова знакомится с отцом возлюбленного в эксклюзивном отрывке из фильма «Умная Маша»

Новости кино
Премьера новых эпизодов «Тайн Следствия» состоится на телеканале «Россия 1»
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Премьера фильма «Время года зима»
Новости кино
Айтишники Чепурченко, Дубровин и Комаров реанимируют приложение для знакомств в глухой деревне
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23 ноября, 19:00, TV1000 Русское кино
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Очередной раунд вечной битвы феминизма и патриархата — какую сторону займет Александр Робак?
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Популярный актер – о сериале «Без правил», 90-х, которые по-прежнему актуальны, и роли мечты
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Исполнитель роли Жорика в «Гостях из прошлого» — о масштабе второго сезона, начале актерской карьеры и снах с Ренатой Литвиновой
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