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Репин, Петров и Водкин: Ольга Рыжкова знакомится с отцом возлюбленного в эксклюзивном отрывке из фильма «Умная Маша»

23 ноября
2022 год

Новости кино >>
23 ноября 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент комедии «Умная Маша» режиссёра Андрея НикифороваТы ж мать»). В нём главная героиня демонстрирует абсолютную некомпетентность в искусстве.


Маша — красивая и эффектная блондинка. Но этого мало, чтобы аристократичная семья её возлюбленного раскрыла свои объятия. Что же делать? Учиться — долго и скучно. Находчивая Маша решается на эксперимент: вживить чип, который в любой ситуации поможет блеснуть интеллектом. Впрочем, изысканная соперница — новая избранница любимого — не собирается сдаваться, а техника может дать сбой в самый неподходящий момент…

Репин, Петров и Водкин: Ольга Рыжкова знакомится с отцом возлюбленного в эксклюзивном отрывке из фильма «Умная Маша»

Главные роли в картине сыграли Артём Ткаченко, Ольга Рыжкова, Настасья Самбурская, Галина Польских, Мария Шукшина, Алексей Кортнев, Ефим Петрунин, Валерия Дергилёва, Ростислав Хаит, Владислав Егоров и Марина Бауэр.

На большие экраны «Умная Маша» выйдет 24 ноября.
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Умная Маша

фотографии >>
Репин, Петров и Водкин: Ольга Рыжкова знакомится с отцом возлюбленного в эксклюзивном отрывке из фильма «Умная Маша» фотографии
Репин, Петров и Водкин: Ольга Рыжкова знакомится с отцом возлюбленного в эксклюзивном отрывке из фильма «Умная Маша» фотографии
Репин, Петров и Водкин: Ольга Рыжкова знакомится с отцом возлюбленного в эксклюзивном отрывке из фильма «Умная Маша» фотографии
Репин, Петров и Водкин: Ольга Рыжкова знакомится с отцом возлюбленного в эксклюзивном отрывке из фильма «Умная Маша» фотографии
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