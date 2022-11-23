Репин, Петров и Водкин: Ольга Рыжкова знакомится с отцом возлюбленного в эксклюзивном отрывке из фильма «Умная Маша»

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Новости кино Анна Ковальчук продолжит погоню за преступниками 28 ноября Премьера новых эпизодов «Тайн Следствия» состоится на телеканале «Россия 1»

Лайфстайл Дочки-матери: Юлия Снигирь, Екатерина Варнава и Светлана Ходченкова Премьера фильма «Время года зима»

Новости кино Финальный сезон «Жуков» стартует 5 декабря Айтишники Чепурченко, Дубровин и Комаров реанимируют приложение для знакомств в глухой деревне

Спутник телезрителя «Булки»: Кристина Асмус печет и плачет 23 ноября, 19:00, TV1000 Русское кино

Обзор сериалов «Без правил»: Равный бой Боярской с Куценко Очередной раунд вечной битвы феминизма и патриархата — какую сторону займет Александр Робак?

Интервью Сергей Жарков: «Эпоха 90-х никуда не уйдет – она плотно засела в нашем сознании» Популярный актер – о сериале «Без правил», 90-х, которые по-прежнему актуальны, и роли мечты