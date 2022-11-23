Фильмы с Ольгой Бодровой и Иваном Янковским включены в конкурс Шестого Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»

Объявлена программа VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», который пройдет с 28 ноября по 11 декабря 2022 года в городе Анадырь Чукотского автономного округа. Торжественная церемония открытия состоится 5 декабря, уточняет пресс-служба смотра.
С 2019 года «Золотой ворон» представляет специальную конкурсную программу региональных фильмов «Киновзлет!». В этом году в ней будет показано 12 картин, в числе которых участники весенней кинолаборатории «Чукотка.Doc» – образовательного проекта в рамках «Золотого ворона», направленного на расширение возможностей начинающих кинематографистов Чукотского автономного округа.
Обладателя гран-при фестиваля – «Большого Золотого Ворона» – по традиции выберут зрители, а вот остальные призы распределит жюри. Оценивать полнометражные фильмы под председательством Василия Мищенко будут российский режиссер и директор радио «Русская Арктика» Ольга Стефанова, продюсер, режиссер и сценарист из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, китайский издатель и медиа-менеджер Му Пин, педагог и специалист по чукотскому языку и культуре Григорий Ранаврольтын и казахстанский продюсер Анна Дармодехина. Лучших среди короткометражных лент выберут актер Иван Соловьёв, оператор Владимир Политик, продюсер Татьяна Османская и руководитель региональной общественной организации «Чычеткин Вэтгав» («Родное слово») Виктория Кавры. Данное жюри возглавит президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.
фото: пресс-служба фестиваля
По словам художественного руководителя фестиваля Филиппа Абрютина, «кинофестиваль "Золотой ворон" — уникальное для Крайнего Севера России культурное событие. Вот уже на протяжении шести лет мы показываем лучшие фильмы, созданные в Арктике, которые помогают лучше ее узнать и понять не только ее историю, природу, но и людей, которые здесь живут – сильные, смелые, настоящие! В определенном смысле, наш "Золотой ворон" — это окно в Арктику, и мы с командой очень гордимся тем, что его фестивальное "эхо" в этом году пройдет в более чем двадцати регионах России».
Зрителей «Золотого ворона» ждет насыщенная внеконкурсная программа, в рамках которой они смогут увидеть циклы кинопоказов «Русские в мировой культуре» и «Мост Азия-Арктика» с современным кино Кыргызстана и презентацией проекта по повести Чингиза Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря», а также деловая программа, мастер-классы, спектакли. «Этот год для нас является очень важным в развитии кинофестиваля "Золотой ворон"! Мы расширяемся становимся масштабным культурным проектом. В рамках фестиваля мы начали снимать короткометражные фильмы с талантливыми кинематографистами Чукотки, в программе появились театральные постановки, мероприятия связанные с музыкой, в рамках деловой программы мы обсудим перспективы развития креативной индустрии в национальных регионах и то, как это может помочь сохранить многообразие российской культуры», — говорит продюсер кинофестиваля Оксана Лахно.
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