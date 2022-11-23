Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фильмы с Ольгой Бодровой и Иваном Янковским включены в конкурс Шестого Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»

23 ноября
2022 год

Новости кино >>
23 ноября 2022
Объявлена программа VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», который пройдет с 28 ноября по 11 декабря 2022 года в городе Анадырь Чукотского автономного округа. Торжественная церемония открытия состоится 5 декабря, уточняет пресс-служба смотра.

Фильмы с Ольгой Бодровой и Иваном Янковским включены в конкурс Шестого Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»
фото: кадр из фильма «Велга»

В международном конкурсе полнометражных фильмов будет представлено 12 работ. Это лента «Беги, женщина, беги» канадской писательницы и режиссера, представительницы коренного племени Хейлцук Зои Хопкинс, норвежская комедия «Все ненавидят Йохана» Хальвара Витсё, документальные картины «Огонь» Анны Яновской, «Свобода в квадрате» Анастасии Зверьковой, «Оторванные» Владимира Кривова, «А ты – исландец?» Магнеи Бьёрк Валдимарсдоттир и «Жили двенадцать разбойников» Светланы Стасенко. Также в международном конкурсе будут показаны режиссерский дебют Анастасии Нечаевой «Велга» с Ольгой Бодровой в главной роли, новая работа Натальи Назаровой «Плакать нельзя» со Светланой Чуйкиной, Владимиром Левченко и Иваном Янковским, драма Рината Махмудова «На выдохе» с Анастасией Самыловой, Иваном Логиновым, Еленой Подкаминской и Фёдором Лавровым и две якутские ленты – «Белый ангел тундры» Александра Лукина и «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой.

В секцию короткого метра включено 15 документальных и 15 игровых лент, включая новую работу Ивана Соснина «Невесомость» с Марьяной Спивак и Алексеем Барабашем, «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых, комедию Леонида Гардаша «Молодой» с Ольгой Тумайкиной и «Убийцу» Виктора Салимьянова, где одну из последних ролей сыграл Владимир Меньшов. Впервые в этот конкурс попали лауреаты кастинг-платформы арт-кластера «Таврида» – «Клюква Сталина» Руслана Римовича и «На земле» Валентины Князьковой.

Фильмы с Ольгой Бодровой и Иваном Янковским включены в конкурс Шестого Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»
фото: кадр из фильма «Убийца»

С 2019 года «Золотой ворон» представляет специальную конкурсную программу региональных фильмов «Киновзлет!». В этом году в ней будет показано 12 картин, в числе которых участники весенней кинолаборатории «Чукотка.Doc» – образовательного проекта в рамках «Золотого ворона», направленного на расширение возможностей начинающих кинематографистов Чукотского автономного округа.

Обладателя гран-при фестиваля – «Большого Золотого Ворона» – по традиции выберут зрители, а вот остальные призы распределит жюри. Оценивать полнометражные фильмы под председательством Василия Мищенко будут российский режиссер и директор радио «Русская Арктика» Ольга Стефанова, продюсер, режиссер и сценарист из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, китайский издатель и медиа-менеджер Му Пин, педагог и специалист по чукотскому языку и культуре Григорий Ранаврольтын и казахстанский продюсер Анна Дармодехина. Лучших среди короткометражных лент выберут актер Иван Соловьёв, оператор Владимир Политик, продюсер Татьяна Османская и руководитель региональной общественной организации «Чычеткин Вэтгав» («Родное слово») Виктория Кавры. Данное жюри возглавит президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

Фильмы с Ольгой Бодровой и Иваном Янковским включены в конкурс Шестого Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»
фото: пресс-служба фестиваля

По словам художественного руководителя фестиваля Филиппа Абрютина, «кинофестиваль "Золотой ворон" — уникальное для Крайнего Севера России культурное событие. Вот уже на протяжении шести лет мы показываем лучшие фильмы, созданные в Арктике, которые помогают лучше ее узнать и понять не только ее историю, природу, но и людей, которые здесь живут – сильные, смелые, настоящие! В определенном смысле, наш "Золотой ворон" — это окно в Арктику, и мы с командой очень гордимся тем, что его фестивальное "эхо" в этом году пройдет в более чем двадцати регионах России».

Зрителей «Золотого ворона» ждет насыщенная внеконкурсная программа, в рамках которой они смогут увидеть циклы кинопоказов «Русские в мировой культуре» и «Мост Азия-Арктика» с современным кино Кыргызстана и презентацией проекта по повести Чингиза Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря», а также деловая программа, мастер-классы, спектакли. «Этот год для нас является очень важным в развитии кинофестиваля "Золотой ворон"! Мы расширяемся становимся масштабным культурным проектом. В рамках фестиваля мы начали снимать короткометражные фильмы с талантливыми кинематографистами Чукотки, в программе появились театральные постановки, мероприятия связанные с музыкой, в рамках деловой программы мы обсудим перспективы развития креативной индустрии в национальных регионах и то, как это может помочь сохранить многообразие российской культуры», — говорит продюсер кинофестиваля Оксана Лахно.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Начался приём заявок на участие в Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон»
персоны
Филипп АбрютинЧингиз АйтматовМаксим АрбугаевЕвгения АрбугаеваАлексей БарабашОльга БодроваЛюбовь Борисова (II)Хальвар ВитсёЛеонид ГардашВладимир КривовФёдор ЛавровОксана ЛахноВладимир Левченко (III)Иван ЛогиновАлександр Лукин (II)Ринат Махмудов (II)Владимир МеньшовВасилий МищенкоНаталья Назарова (II)Анастасия Нечаева (II)Елена ПодкаминскаяВладимир ПолитикРуслан РимовичВиктор СалимьяновАнастасия СамыловаИван Соловьёв (III)Иван СоснинМарьяна СпивакСветлана СтасенкоОльга ТумайкинаСветлана ЧуйкинаИван ЯнковскийАнна Яновская
фильмы
Белый ангел тундрыВелгаВсе ненавидят ЙоханаВыходНа выдохеНе хороните меня без ИванаНевесомостьОгоньОторванныеПлакать нельзяСвобода в квадратеУбийца

анонс

Скорбим

Александр Старостин
21 ноября ушёл из жизни актёр Александр Старостин.

День рождения >>

Анатолий Адоскин
Данияр Алшинов
Антон Богданов
Марина Даминева
Наталья Круглова
Ольга Недоводина
Ангелина Степанова
Елизавета Уварова
Эдда Урусова
Борис Карлофф
Венсан Кассель
Максвелл Колфилд
Харпо Маркс
Франко Неро
Майли Сайрус
Мари Тёрёчик
все родившиеся 23 ноября >>

Афиша кино >>

Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Время года зима
драма
Россия, 2022
Император
Россия, 2022
Ламборгини: Человек-легенда
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Италия, США, 2022
Нитрам
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, 2021
Корабль в Пусан
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Королева Елизавета II
биография, исторический фильм
Великобритания, 2022
Логово
боевик, фильм ужасов
Великобритания, 2022
F20
Россия, 2021
Идеальное ограбление
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, 2021
Лохматый патруль
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2022
Наша зима
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен