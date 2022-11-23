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Анна Матисон приступила к съемкам «Плевако» с Сергеем Безруковым

23 ноября
2022 год

Новости кино >>
23 ноября 2022

В Москве начались съемки десятисерийной исторической судебной драмы Анны Матисон «Плевако» с Сергеем Безруковым в титульной роли. Производством сериала занимается студия «Рок» при поддержке Института развития интернета, НТВ и онлайн-кинотеатра Premier, уточняет пресс-служба телеканала.

Анна Матисон приступила к съемкам «Плевако» с Сергеем Безруковым
фото: пресс-служба телеканала НТВ

На взгляд генерального продюсера киностудии «Рок» Алексея Учителя, «и в исторических, и в современных картинах зачастую не хватает людей, на которых мы можем ориентироваться и которыми можем гордиться. А Плевако – именно такой человек. Он во многом перевернул представление о том, каким может быть адвокат. Умел добиваться победы в любом деле, даже если на первый взгляд оно казалось безнадёжным. О его судебных речах ходили легенды, послушать их приходили и Шаляпин, и Станиславский… Словом, речь идет о личности действительно уникальной. В нашем проекте десять серий, и каждая – отдельное дело, которое ведет Фёдор Никифорович. Будет и экшн, и детективная линия, и, конечно, линия судьбы самого героя. Но мне кажется, что самым интересным для зрителя будет именно человеческий материал».

В 60-х годах XIX века Александр II провел ряд либеральных реформ, одной из которых была судебная. Важным нововведением стали открытость судов присяжных и право любого подсудимого на защиту. Таким образом к концу 70-х – началу 80-х в Санкт-Петербурге и Москве среди юристов начала выделяться отдельная группа адвокатов, многие из которых были настоящими звездами, и громкие процессы с их участием стали привлекать сотни зрителей, конкурируя с театральными представлениями. Фёдор Никифорович Плевако был одним из самых ярких героев того времени. Помимо выдающегося ораторского таланта и природной смекалки он обладал еще одной важной чертой, отличающей его от остальных адвокатов, – он был из народа. Будучи сам незаконнорожденным, Плевако отлично понимал простых людей и по-настоящему хотел им помогать, что и сделало из него народного любимца.

Анна Матисон приступила к съемкам «Плевако» с Сергеем Безруковым
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам Сергея Безрукова, «Фёдор Никифорович Плевако – интереснейшая личность, звезда своего времени! Газеты, в которых печатали его речи, раскупались молниеносно, на его выступления в суде ходили, как на концерт или в театр. Если он брался за защиту, то делал это на совесть. Адвокат ведь не выбирает, кого защищать. Иногда Фёдор Никифорович брался за ситуации, которые казались безвыходными, и всё равно умудрялся повернуть дело так, что присяжные видели перед собой человека, его внутренний мир, а не совершенный им поступок, и в них пробуждалось сострадание. Я вообще считаю, что каждый имеет право на защиту. Мой персонаж – последний шанс для того, кто провинился, его надежда на спасение. Мне очень импонирует порядочность Фёдора Никифоровича: он в любой ситуации оставался человеком, а это – самое главное».

В 1880 году 38-летний Фёдор Плевако в исполнении Безрукова находится на пике своей формы. У него семья – жена и сын, собственная успешная контора с помощником – продвинутым молодым англоманом Шубнинским, к которому впоследствии присоединится сестра Плевако Юлия – оплот феминизма и передовых идей. А кроме того, множество друзей и добрых знакомых, начиная с высшего света и мецената Саввы Мамонтова и заканчивая бандитами с Хитровки, где Плевако периодически принимает участие в кулачных боях. Отправной точкой истории станет момент, когда идиллия, выстроенная Плевако, начинает рушиться. Ему предлагают взять дело некой Прасковьи Качки, застрелившей своего бывшего любовника – студента благородных кровей Байрашевского. Именно в рамках этого дела сойдутся интересы целого ряда влиятельных людей, среди которых могущественный советник Александра II Константин Петрович Победоносцев, и мир Плевако окажется под угрозой. Все усложняется еще больше, когда Плевако внезапно и взаимно влюбляется в супругу льняного магната Марию Демидову.

Анна Матисон приступила к съемкам «Плевако» с Сергеем Безруковым
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В каждой серии зрители станут свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на реальном случае из практики Плевако, но и небольших анекдотов – дел, в которых «московский златоуст» буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону.

«Работа над проектом велась очень долго. Идея его создания принадлежит Тимуру Вайнштейну. Есть достаточное количество людей из мира адвокатуры, которые меняли представление об этой профессии, но Плевако занимает отдельное место в этом списке. Это был не просто блестящий адвокат, это был гениальный оратор, артист: он заставлял людей плакать, смеяться, сопереживать своим подопечным. Получить в защитники Плевако означало стать обладателем выигрышного лотерейного билета», — говорит режиссер и сценаристка сериала Анна Матисон.

Анна Матисон приступила к съемкам «Плевако» с Сергеем Безруковым
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Сценарий Матисон написала совместно с Саввой Минаевым. Продюсерами выступают Тимур Вайнштейн и Алексей Учитель. За визуальную составляющую отвечает оператор Генрих Медер. Съемки сериала пройдут в Москве и Московской области.
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№ 1
Sergey Tsvetkov   23.11.2022 - 16:41
То есть, актеров-азиатов на роль выдающегося калмыка/казаха(?) не нашлось, приходится Безрукову отдуваться. Вайтвошинг детектед (баттхерт у ревнителей чистоты русского языка экспектед) :)) читать далее>>
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Анна Матисон приступила к съемкам «Плевако» с Сергеем Безруковым фотографии
Анна Матисон приступила к съемкам «Плевако» с Сергеем Безруковым фотографии
Анна Матисон приступила к съемкам «Плевако» с Сергеем Безруковым фотографии
Анна Матисон приступила к съемкам «Плевако» с Сергеем Безруковым фотографии
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