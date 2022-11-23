Анна Матисон приступила к съемкам «Плевако» с Сергеем Безруковым

анонс

23 ноября

Фильмы с Ольгой Бодровой и Иваном Янковским включены в конкурс Шестого Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»

Смотр пройдет с 28 ноября по 11 декабря 2022 года в городе Анадырь Чукотского автономного округа