Ледяной постапокалипсис и орбитальные деревья в трейлере «Кайны в великом снежном море»

Официальный сайт аниме «Кайна в великом снежном море
» поделился первым трейлером грядущего сериала (первый тизер появился летом
). Совместный проект мангаки Цутому Нихэя
(«Рыцари Сидонии
», «Блейм!
») и Polygon Pictures
(«Левиус
», «Годзилла: Пожирающий планету
»), приуроченный к 40-летию со дня основания студии, начнут показывать 11 января 2023 года.
История разворачивается в леденеющем мире, большую часть которого поглотило Великое снежное море. Вечная мерзлота, гигантские насекомые как источник пищи и высыхающие источники не оставляют шансов на выживание. Чтобы спасти свой народ, Лилиха, принцесса маленького государства Атланд, отправляется на поиски мудрецов. По стечению обстоятельств девушка оказывается на небосводе — в деревне, затерявшейся над ветвями орбитального дерева. Здесь она знакомится с юным охотником Кайной. Их встреча приводит к событиям, способным изменить умирающий мир.
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В трейлере звучит кусочек опенинга Telepat в исполнении японского дуэта Yorushika
(«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой
»), а для эндинга позаимствовали трек Juvenile квартета GReeeeN
. Простака Кайну озвучит Ёсимаса Хосоя
(Рё Саватари из «Нашего рассвета
», Юсукэ Такахаси из «Мартовского льва
»), а снежная принцесса заговорит голосом Риэ Такахаси
(Эна Сайто из «Уютного похода
», Андзу Хосино из «Романтического убийцы
»).
Аниме не имеет первоисточника, но уже через месяц после анонса, 26 февраля этого года издательство Kodansha
выпустило одноименную мангу по сюжету Цутому Нихэя
, проиллюстрированную Итоэ Такемото
.
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