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Ледяной постапокалипсис и орбитальные деревья в трейлере «Кайны в великом снежном море»

24 ноября
2022 год

Новости кино >>
24 ноября 2022

Официальный сайт аниме «Кайна в великом снежном море» поделился первым трейлером грядущего сериала (первый тизер появился летом). Совместный проект мангаки Цутому НихэяРыцари Сидонии», «Блейм!») и Polygon PicturesЛевиус», «Годзилла: Пожирающий планету»), приуроченный к 40-летию со дня основания студии, начнут показывать 11 января 2023 года.


История разворачивается в леденеющем мире, большую часть которого поглотило Великое снежное море. Вечная мерзлота, гигантские насекомые как источник пищи и высыхающие источники не оставляют шансов на выживание. Чтобы спасти свой народ, Лилиха, принцесса маленького государства Атланд, отправляется на поиски мудрецов. По стечению обстоятельств девушка оказывается на небосводе — в деревне, затерявшейся над ветвями орбитального дерева. Здесь она знакомится с юным охотником Кайной. Их встреча приводит к событиям, способным изменить умирающий мир.

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В трейлере звучит кусочек опенинга Telepat в исполнении японского дуэта YorushikaСквозь слезы я притворяюсь кошкой»), а для эндинга позаимствовали трек Juvenile квартета GReeeeN. Простака Кайну озвучит Ёсимаса Хосоя (Рё Саватари из «Нашего рассвета», Юсукэ Такахаси из «Мартовского льва»), а снежная принцесса заговорит голосом Риэ Такахаси (Эна Сайто из «Уютного похода», Андзу Хосино из «Романтического убийцы»).

Ледяной постапокалипсис и орбитальные деревья в трейлере «Кайны в великом снежном море»

Аниме не имеет первоисточника, но уже через месяц после анонса, 26 февраля этого года издательство Kodansha выпустило одноименную мангу по сюжету Цутому Нихэя, проиллюстрированную Итоэ Такемото.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Элинкаа   24.11.2022 - 10:29
Не знаю точно, почему, но описание аниме пробудило во мне детские воспоминания о фильме Миадзаки "Навсикая...". Там тоже жуки, постепенное затухание жизни и все в этом роде читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Ледяной постапокалипсис и орбитальные деревья в трейлере «Кайны в великом снежном море» фотографии
Ледяной постапокалипсис и орбитальные деревья в трейлере «Кайны в великом снежном море» фотографии
Ледяной постапокалипсис и орбитальные деревья в трейлере «Кайны в великом снежном море» фотографии
Ледяной постапокалипсис и орбитальные деревья в трейлере «Кайны в великом снежном море» фотографии
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