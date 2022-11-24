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Итальянские страсти: Фрэнк Грилло спорит с женой за ужином в эксклюзивном отрывке фильма «Ламборгини: Человек-легенда»

24 ноября
2022 год

Новости кино >>
24 ноября 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент биографической драмы «Ламборгини: Человек-легенда» режиссёра Роберта МорескоПод подозрением»). В нём главный герой отстаивает свою позицию во время семейного ужина.


История самого дерзкого стартапа в мире суперкаров. Путь страсти, проб и ошибок Ферруччо Ламборгини и его превращения из сына фермера, мастерившего тракторы, в создателя легендарной машины, бросившего вызов самому Энцо Феррари.

Итальянские страсти: Фрэнк Грилло спорит с женой за ужином в эксклюзивном отрывке фильма «Ламборгини: Человек-легенда»

Главные роли в картине сыграли Фрэнк Грилло, Романо Реджани, Гэбриел Бирн, Мира Сорвино, Фортунато Черлино, Франческа Де Мартини, Джорджо Кантарини, Франческа Тиццано, Андреа Бруски, Ханна ван дер Вестхайзен, Патрик Бреннан, Элиана Джонс, Леонардо Чекки, Томмазо Базили и Маттео Леони.

В российский прокат «Ламборгини: Человек-легенда» выходит уже 24 ноября.
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персоны
Томмазо БазилиГэбриел БирнПатрик Бреннан (II)Андреа БрускиХанна ван дер ВестхайзенФрэнк ГриллоФранческа Де МартиниЭлиана ДжонсДжорджо КантариниМаттео ЛеониРоберт МорескоРомано РеджаниМира СорвиноФранческа ТиццаноЛеонардо ЧеккиФортунато Черлино
фильмы
Ламборгини: Человек-легенда

фотографии >>
Итальянские страсти: Фрэнк Грилло спорит с женой за ужином в эксклюзивном отрывке фильма «Ламборгини: Человек-легенда» фотографии
Итальянские страсти: Фрэнк Грилло спорит с женой за ужином в эксклюзивном отрывке фильма «Ламборгини: Человек-легенда» фотографии
Итальянские страсти: Фрэнк Грилло спорит с женой за ужином в эксклюзивном отрывке фильма «Ламборгини: Человек-легенда» фотографии
Итальянские страсти: Фрэнк Грилло спорит с женой за ужином в эксклюзивном отрывке фильма «Ламборгини: Человек-легенда» фотографии
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