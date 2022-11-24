Итальянские страсти: Фрэнк Грилло спорит с женой за ужином в эксклюзивном отрывке фильма «Ламборгини: Человек-легенда»

Новости кино
Премьера новых эпизодов «Тайн Следствия» состоится на телеканале «Россия 1»
Спутник телезрителя
22 ноября, 22:00, TV1000 World kino
Новости кино
В фильме появится молодой Харрисон Форд
Обзор сериалов
Очередной раунд вечной битвы феминизма и патриархата — какую сторону займет Александр Робак?
Интервью
Исполнитель роли Жорика в «Гостях из прошлого» — о масштабе второго сезона, начале актерской карьеры и снах с Ренатой Литвиновой
Спутник телезрителя
21 ноября, 19:40, СТС
Новости кино
Новый сезон стартует 28 ноября на НТВ
Интервью
Популярный актер – о сериале «Без правил», 90-х, которые по-прежнему актуальны, и роли мечты
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