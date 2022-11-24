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2-й Фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» состоится с 14 по 15 марта

24 ноября
2022 год

Новости кино >>
24 ноября 2022
2-й Фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» состоится с 14 по 15 марта в Москве. На нем впервые покажут не только российские, но и зарубежные проекты, сообщает пресс-служба смотра.

2-й Фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» состоится с 14 по 15 марта
фото: Пресс-служба «ORIGINAL+»

На фестивале представят сериалы и полнометражные фильмы, которые появятся на онлайн-платформах в 2023 году. Участник может заявить любой эпизод сериала. Принять участие в «ORIGINAL+» смогут проекты, которые ранее не транслировались на телевидении и онлайн, не были размещены в свободном доступе в Интернете и не принимали участие в других кино- и сериальных фестивалях. Хронометраж – от 25 минут. Работы будет оценивать профессиональное независимое жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа и журналисты/блогеры.

В перерывах между показами работ номинантов пройдут круглые столы с актерами, режиссерами, продюсерами сериалов и фильмов, участвующих в фестивале.

Организатором «ORIGINAL+» выступает компания МИДЭКСПО, а генеральным партнером стал Институт развития интернета. Программный директор фестиваля – Сусанна Альперина, редактор гуманитарного блока «Российской газеты – «Недели», писатель и продюсер.
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