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Герман-младший и Лядова выберут победителей на фестивале авторского кино «Зимний»

24 ноября
2022 год

Новости кино >>
24 ноября 2022
Первый открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 2 по 8 декабря, объявил состав жюри. Его председателем выступит режиссер и сценарист Алексей Герман-младшийПод электрическими облаками»).

Герман-младший и Лядова выберут победителей на фестивале авторского кино «Зимний»
фото: Кадр из сериала "Вне себя"

Также в состав жюри вошли актриса Елена ЛядоваИзмены», «Псих»), писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, чья пьеса «Человек из Подольска» получила одноименную экранизацию, оператор и сценарист Владимир КлимовВор») и актер Никита Тарасов, известный по сериалам «Домашний арест» и «Колл-центр». Им предстоит выбрать лучших среди режиссеров, сценаристов, актеров, а также наградить победителей в категориях «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз».

Ранее была объявлена конкурсная программа, где представлены драма Тамары Дондурей «Рядом», «Доктор» Артема Темникова, новая картина Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале», «Наводнение» Ивана И. Твердовского, «Волны» Михаила Брашинского, «Меньшее зло» Виктора Шамирова, «Клипмейкеры» Григория Константинопольского, хоррор Игоря Волошина «Медея», «Айта» Степана Бурнашева и «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой.

Все показы фестиваля бесплатные — по регистрации на сайте, которая откроется 25 ноября.
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