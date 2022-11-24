Герман-младший и Лядова выберут победителей на фестивале авторского кино «Зимний»

Первый открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 2 по 8 декабря, объявил состав жюри. Его председателем выступит режиссер и сценарист Алексей Герман-младший
(«Под электрическими облаками
»).
фото: Кадр из сериала "Вне себя"
Также в состав жюри вошли актриса Елена Лядова
(«Измены
», «Псих
»), писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов
, чья пьеса «Человек из Подольска» получила одноименную экранизацию
, оператор и сценарист Владимир Климов
(«Вор
») и актер Никита Тарасов
, известный по сериалам «Домашний арест
» и «Колл-центр
». Им предстоит выбрать лучших среди режиссеров, сценаристов, актеров, а также наградить победителей в категориях «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз».
Ранее была объявлена конкурсная программа, где представлены драма Тамары Дондурей
«Рядом
», «Доктор
» Артема Темникова
, новая картина Алексея Федорченко
«Большие змеи Улли-Кале
», «Наводнение
» Ивана И. Твердовского
, «Волны
» Михаила Брашинского
, «Меньшее зло
» Виктора Шамирова
, «Клипмейкеры
» Григория Константинопольского
, хоррор Игоря Волошина
«Медея
», «Айта
» Степана Бурнашева
и «Не хороните меня без Ивана
» Любови Борисовой
.
Все показы фестиваля бесплатные — по регистрации на сайте
, которая откроется 25 ноября.
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