Многосерийное продолжение полнометражного мультфильма «Финник» покажут на СТС. Домовой станет не только героем сериала «Детектив Финник», но и лицом телеканала: персонаж будет интегрирован в ID-ролики и межпрограммные заставки, сообщает пресс-служба СТС.
фото: Пресс-служба СТС
26-серийная история расскажет о новых приключениях домового-детектива и его друзей в городе Берге. Также зрители СТС увидят полнометражный мультфильм «Финник». В этом году на II Международном фестивале фильмов для детей и юношества «Герой» картина одержала победу в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм». Кроме того, история про домового отмечена призом фестиваля «Новая анимация» и получила «Приз зрительских симпатий» в программе «До шестнадцати и старше» по итогам III Международного кинофестиваля «Западные ворота».
«Еще в процессе создания фильма мы понимали, что Финника ждет долгий путь. И сейчас он обрел не только уютный дом на СТС, но и друзей в лице всех зрителей канала. Бытует мнение, что там, где живет домовой, всегда царят уют и благополучие. Я думаю, что это отличный бонус к невероятно увлекательному сериалу, в котором есть потрясающее качество картинки, забавные отсылки и многие другие сюрпризы для поклонников истории», — отметила Юлия Николаева, генеральный продюсер группы компаний «Рики».
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