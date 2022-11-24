Многосерийное продолжение полнометражного мультфильма «Финник» покажут на СТС

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Смотр пройдет с 2 по 8 декабря в Москве

Герман-младший и Лядова выберут победителей на фестивале авторского кино «Зимний»

24 ноября

2-й Фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» состоится с 14 по 15 марта

На нем впервые покажут не только российские, но и зарубежные проекты