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Светлана Колпакова отправилась на поиски «Потерянного ключа»

24 ноября
2022 год

Новости кино >>
24 ноября 2022

В Сочи начались съемки многосерийной мелодрамы «Потерянный ключ» со Светланой Колпаковой, Алексеем Фатеевым и Андреем Фроловым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где состоится премьера проекта.

Светлана Колпакова отправилась на поиски «Потерянного ключа»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

В центре истории — известный психолог Анна Королева (Колпакова). По семейным обстоятельствам – сыну прописали морской воздух – Анна с мужем Игорем (Фатеев) принимает решение о переезде в приморский городок. Вот только найти работу на новом месте Анне оказывается нелегко: ходить к психологу здесь считается зазорным, а психологические проблемы местные жители привыкли решать, поплакав в жилетку друзьям или родным. Новая знакомая Жанна, у которой семья Королевых снимает жилье, пытается помочь Анне в поисках клиентов, и это приводит к неожиданным результатам.

В сериале также снимаются Софья Сажина, Елена Симонова, Валерий Дегтярь и другие. За режиссуру отвечает Максим Демченко, работавший над проектами «Доктор Рихтер» и «Ключ от всех дверей»). Съемки пройдут в Сочи и Санкт-Петербурге.
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Валерий ДегтярьМаксим ДемченкоСветлана КолпаковаСофия СажинаЕлена СимоноваАлексей ФатеевАндрей Фролов
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