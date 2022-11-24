Светлана Колпакова отправилась на поиски «Потерянного ключа»

В центре истории — известный психолог Анна Королева (Колпакова). По семейным обстоятельствам – сыну прописали морской воздух – Анна с мужем Игорем (Фатеев) принимает решение о переезде в приморский городок. Вот только найти работу на новом месте Анне оказывается нелегко: ходить к психологу здесь считается зазорным, а психологические проблемы местные жители привыкли решать, поплакав в жилетку друзьям или родным. Новая знакомая Жанна, у которой семья Королевых снимает жилье, пытается помочь Анне в поисках клиентов, и это приводит к неожиданным результатам.
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